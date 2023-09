Opfer des Mähdrescher-Unfalls in Hohen Luckow: „Arbeite daran, mir mein altes Leben zurückzuholen“

Hohen Luckow. Nachdem einem 25-Jährigen in Folge eines schweren Arbeitsunfalls auf einem Mähdrescher am 19. August in Hohen Luckow (Landkreis Rostock) beide Beine amputiert werden mussten, hat sein Schwager Toni Knuth eine Spendenaktion auf der Fundraising-Plattform GoFundMe gestartet– „für einen Neuanfang“ (OZ berichtete). Schon nach wenigen Tagen war das ursprüngliche Spendenziel von 5.000 Euro weit überschritten – Stand Donnerstagnachmittag waren bereits 182.430 Euro eingeworben.

„Ich bin auf dem Wege der Besserung“

Nun äußert sich das Unfallopfer auf der Internetseite erstmals öffentlich. „Nach meinem schweren Unfall bin ich inzwischen auf deutlichem Wege der Besserung und möchte Euch hier nun von Herzen für die wahnsinnige Unterstützung sowie Euren Rückhalt danken! Ich bin immer noch überwältigt von dem Ausmaß Eurer Anteilnahme“, schreibt der junge Mann.

Und er verrät: „Derzeit arbeite ich daran, mir mein altes Leben Stück für Stück zurückzuholen… Eure Spenden sowie euer Rückhalt werden mich dabei sehr bei der Neugestaltung meines Wohn- und Lebensumfeldes unterstützen!“

Der Vorfall hatte sich am 19. August auf einem Getreidefeld bei Hohen Luckow (Landkreis Rostock) südlich von Rostock ereignet. Der 25-jährige Mitarbeiter des Agrarbetriebs war mit den Beinen in den Mechanismus im Kornspeicher des Mähdreschers geraten. In einer mehrstündigen Not-OP mussten ihm beide Beine auf dem Feld amputiert werden. Zwei Tage später war er laut Klinik außer Lebensgefahr.

Die Unfallstelle wurde von der Polizei abgesperrt. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen Unbekannt. Laut Polizei waren damals drei Menschen auf dem Feld: Der Verunglückte, ein Kollege und eine Erntehelferin. Nach dem Feststellen einer Störung hatte der Mann mit einer Schaufel diese beseitigen wollen und soll dabei in den Trichter des Bunkers gerutscht sein.

