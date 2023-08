﻿Nach Unfall in Hohen Luckow: Opfer plant mit Guts-Chef Projekt für mehr Sicherheit von Mähdreschern

Jahrmarkt der Vielfalt

Am 2. September verwandelt sich die Karl-Marx-Straße in Tribsees (Vorpommern-Rügen) in einen Jahrmarkt der Vielfalt. Bis in die Nacht geht es sportlich, kulinarisch, kreativ, künstlerisch, literarisch und musikalisch zu. Hier ein Blick auf die zwölf Angebote.