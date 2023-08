﻿Mähdrescher-Unfall in Hohen Luckow: Polizei gibt neue Details zum Unglück bekannt

Kulinarik auf Usedom

Dinner in 50 Metern Höhe: Garnele und Lachs im Heringsdorfer Riesenrad – zwei Termine stehen fest

Besuchermagnet und beliebtes Fotomotiv: Vom Riesenrad „Circle of Life“ in Heringsdorf hat man eine herrliche Aussicht auf die Küste der Kaiserbäder. Nun kann in den Gondeln auch köstlich diniert werden. Im September wird zwei Mal zum Dinner geladen. Termine, Menü und wie man an Tickets kommt, lesen Sie hier.