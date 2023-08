Mit 1,8 Promille: Moped-Fahrer stürzt auf Landesstraße bei Rostock

Krise in der Gastronomie

In vielen Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern ist die Stimmung angespannt. Küche, Service – nahezu überall fehlt es an ausreichend Mitarbeitern. Was sich Gastronomen einfallen lassen, um neue Mitarbeiter zu gewinnen und ihren Gästen weiterhin guten Service bieten zu können.