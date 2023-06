Video vom Einsatzort

Es war der bislang größte Flächenbrand in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr. Zwar sind die Flammen in dem Moorgebiet bei Göldenitz gelöscht, doch entstehen immer wieder Glutnester im Boden. Jetzt werden die Löscharbeiten aus der Luft unterstützt. Mit Video.

