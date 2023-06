﻿Moorbrand bei Göldenitz: Deutschlands größter Löschhubschrauber kommt zum Einsatz

Landkreis Rostock

Waldbrand bei Göldenitz: Löscheinsatz wird noch Tage dauern

Das Feuer, das am Dienstag in einem Wald- und Moorgebiet in Göldenitz südlich von Rostock ausbrach, wird weiter bekämpft. Sogenannte Kreisregner sollen den Boden so durchnässen, dass alle Glutnester dauerhaft erlöschen. Laut Feuerwehr kann der Einsatz noch mehrere Tage dauern.