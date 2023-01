﻿Neues Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr Bentwisch: Was der TLF 3000 alles kann

Bentwisch. Ein Großbrand in einer Fischölfabrik, Unfälle mit eingeklemmten Personen oder eine Fahrt auf den Acker, nach der ein Mann blankzieht – die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bentwisch bei Rostock haben im Laufe der Jahre schon einiges erlebt. Genau 145 Jahre sind es in diesem Jahr seit der Gründung. Dass die 26 Kameraden und 8 Kameradinnen – auf diese Quote sind die Bentwischer stolz – bei ihren Einsätzen ihr Leben riskieren, hält viele nicht ab. „Einmal Feuerwehrmann, immer Feuerwehrmann“, sagt Ortswehrführer Maik Kuhlmann (51). Das kann auch Gemeindewehrführer Christian Behm bestätigen: Mit 15 Jahren stieg er bei der Jugendfeuerwehr ein, inzwischen ist er seit mehr als 25 Jahren dabei.

„Das steckt einfach im Blut“, sagt der 40-Jährige und lacht. Auch nach all den Jahren ist sein Einsatz bei der Feuerwehr immer noch Herzenssache – auch wenn das einiges abverlangt: „Mitten in der Nacht aufzustehen und im Notfall lebenswichtige Entscheidungen zu treffen, ist nicht jedermanns Sache“, sagt Behm. Auch dramatische Situationen müssen die Kameraden verkraften: „Im Oktober 2021 wurden wir zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person gerufen. Als wir ankamen, haben wir gesehen, dass es ein Kamerad aus Rövershagen war, der gestorben ist“, erinnert sich Behm. „Das war schon ein krasser Moment.“

Einer der bisher größten Einsätze der Bentwischer Kameraden sei der Brand in der Bentwischer Fischölfabrik des Konzerns Thai Union im Juni 2019 gewesen: Insgesamt 13 Wehren mussten mit 130 Einsatzkräften anrücken, um Öl zu sichern und große Explosionen zu verhindern. Nicht zuletzt deswegen hatte sich die Gemeinde Bentwisch seitdem für ein modernes Löschfahrzeug stark gemacht, das die Kameraden nun, vier Jahre später, am 28. Januar gemeinsam mit Minister Christian Pegel offiziell in Betrieb nehmen: Das Tanklöschfahrzeug 3000, abgekürzt TLF 3000 . Und das verfügt gleich über mehrere Highlights: Mit insgesamt 3000 Litern fasst das neue Tanklöschfahrzeug 600 Liter mehr Löschwasser als das alte. Licht und Technik lassen sich über ein modernes Bedienfeld elektronisch steuern.

Mithilfe einer Fernbedienung kann die Leiter nun automatisch heruntergefahren werden. Zudem befinden sich vier statt bisher zwei Atemschutzgeräte direkt in der Fahrerkabine. „Die können von den Kameraden schon während der Fahrt angelegt werden, das spart Zeit an der Unglücksstelle“, erklärt Behm. Genau darauf sei das neue Fahrzeug ausgelegt. Dazu soll auch die neue „Pump and Roll“-Technik beitragen, die es ermöglicht, dass das Löschfahrzeug mit laufender Pumpe in Schrittgeschwindigkeit fährt, so dass beim Fahren gelöscht werden kann.

Rund 400 000 Euro hat das neue Fahrzeug gekostet: Die Mittel dafür kommen von der Gemeinde, vom Land und vom Landkreis Rostock. Bereits am 21. Dezember hatten Kameraden das Fahrzeug aus Luckenwalde geholt. Jugendwehrführer Tom Tietze war einer der ersten, der hinter dem Steuer Platz nehmen durfte und durch ein von Fackeln gesäumtes Spalier der Kameraden vorm Gerätehaus vorfuhr: „Das war etwas ganz Besonderes für mich“, schwärmt der 28-Jährige.

Doch wer denkt, dass die Freiwillige Feuerwehr Bentwisch in erster Linie Brände löscht, der irrt. „2022 hatten wir 19 Brandeinsätze und 43 Einsätze, bei denen wir technische Hilfe geleistet haben“, erklärt Kameradin Martha Schuldt. Dazu gehören unter anderem durch Starkregen vollgelaufene Keller, umgeknickte Bäume, die entfernt werden müssen oder Unfälle, bei denen Verletzte aus Autowracks herausgeschnitten werden müssen. Gibt es einen Notfall, werden die Kameraden über ihren Funkmeldeempfänger, den sogenannten „Pieper“, die Sirene sowie über eine spezielle Handy-App alarmiert. „Die App zeigt an, was passiert ist, sodass wir wissen, mit welchen Fahrzeugen wir ausrücken müssen und navigiert uns direkt zur Unglücksstelle“, erklärt Behm. Dass nicht nur nachts, sondern auch tagsüber ausreichend Kameraden zur Stelle seien, sei auch den Arbeitgebern vor Ort zu verdanken, die die Kameraden im Notfall von der Arbeit freistellen. „Das ist nicht selbstverständlich“, so Behm.