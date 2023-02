﻿Monika Haaf aus Nustrow: „Hilfe, mein Hund hat meine Zähne gefressen“

Nustrow. Dieser Frau ist das Lachen zwar noch nicht vergangen, aber es fällt ihr im Moment schwerer als sonst: Monika Haaf aus Nustrow bei Tessin (Landkreis Rostock) hat ihre Zähne verloren – an ihren Hund. Der Vierbeiner der 57-Jährigen hat ihre Prothese beim Spielen gefressen. Für Monika Haaf bedeutete das: Vorerst nur noch Pudding und Weichgekochtes.

Was war passiert? Monika Haaf bewahrt ihre Zahnprothese für die Reinigung üblicherweise in einem verschlossenen Becher auf ihrer Waschmaschine auf. Als die Erwerbsunfähigkeitsrentnerin das Gerät am 10. Januar einschaltet, beginnt das Behältnis sich zu bewegen. Ihr neugieriger Hund „Layco“ wird durch die Geräusche im Bad aufmerksam. „Der Becher hoppelte etwas hin und her“, beschreibt die 57-Jährige den Ablauf. „Layco“ macht sich daraufhin lang, streckt seine Pfoten auf die Waschmaschine aus und bringt den Becher schließlich zu Fall.

In dieser Manier holte Labrador-Husky-Mix „Layco“ (4 Monate)den Becher mit der Zahnprothese seines Frauchens von der Waschmaschine und vertilgte diese. © Quelle: Stefan Tretropp

Das Aufschlagen des Bechers auf dem Boden hört Frauchen Monika. „Als ich daraufhin ins Bad lief, waren meine Zähne bereits weg“, sagt Haaf. Ungläubig sucht die Frau ihre Wohnung nach den Zähnen ab: „Ich dachte erst, er hat sie irgendwo unter dem Sofa versteckt.“ Doch dann der Schock: In einer Ecke sah sie „Layco“ sitzen, wie er gerade genüsslich den letzten Zahn im Maul hatte und schluckte. Dann war ihr klar: „Alle meine Zähne können nur im Hund sein.“

Drei Tage später sind alle Zähne wieder da

„Ich wollte es einfach nicht wahrhaben“, erklärt Monika Haaf den kuriosen Vorfall. Nachdem sie sich versichert hat, dass ihr Hund schmerzfrei ist und nicht zum Tierarzt muss, gibt es nur eine Lösung, um wieder an die Zähne, neun an der Zahl, zu kommen. Futter muss her, denn was oben reingeht, kommt unten wieder raus. Am nächsten Abend scheidet Layco bereits den ersten Zahn aus. Nach drei Tagen hat die Nustrowerin alle Beißer komplett zurück. „Ich musste mit Handschuhen den Kot durchsuchen, bis ich fündig wurde“, beschreibt sie den Vorgang, der sie viel Überwindung kostet.

Dann macht sie sie mit einer Zahnbürste sauber, kocht sie ab und verstaut sie in einer Dose. Anschließend sucht sie ihren Zahnarzt auf. „Der hat nur gelacht“, sagt sie. So etwas habe dieser noch nie gehört. Über einen Härtefall versucht der Arzt nun, die komplette Kostenübernahme für die neuen Zähne (rund 1800 Euro) von der Krankenkasse zu erwirken. Bis dahin muss die 57-Jährige nahezu zahnlos im Frontbereich ihren Alltag meistern.

Nustrowerin ist Gesprächsthema im Dorf

„Ich schäme mich schon etwas“, beschreibt sie. Wenn sie im Moment Termine wahrnimmt, redet sie nicht viel oder setzt sich einen Mundschutz auf. „Im Dorf bin ich schon Gesprächsthema“, sagt sie und lacht. Nun hofft Monika Haaf, dass die Krankenkasse bald grünes Licht für die neuen Zähne gibt. Auch wenn ihr das Lachen derzeit schwerfällt, nimmt sie es mit Humor. „Was soll ich auch anderes machen? Es ist zwar kein schönes, dafür aber ein herzliches Lächeln“, sagt sie abschließend.