OZ verlost goldene Erdbeerkarte von Karls: Riesiges Interesse an Gewinnaktion

Rövershagen. Nur noch wenige Tage haben OZ-Leserinnen und OZ-Leser die einmalige Möglichkeit, die „goldene Erdbeerkarte“ und damit gratis Erdbeeren von Karls zu gewinnen. 10 873 Menschen haben schon an dem Quiz der OSTSEE-ZEITUNG teilgenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob zum backen, Marmelade kochen oder so naschen – dem glücklichen Gewinner der goldenen Erdbeerkarte mangelt es in Zukunft nicht mehr an den roten Früchten. Denn die Karte erlaubt es ihrem Inhaber sich ein Leben lang jeden Tag 500 Gramm Erdbeeren am Karls-Erdbeerstand seines Vertrauens abzuholen.

Schnell sein lohnt sich, wer noch bis zum 14. Juni am Quiz teilnimmt, kann mit etwas Glück gewinnen:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gutscheinbedingungen

Gegen Vorlage der goldenen Karls Erdbeerkarte und eines gültigen Lichtbildausweises erhält der Inhaber der Karte während der Erdbeersaison 500 Gramm Erdbeeren pro Verkaufstag an dem Erdbeerstand seiner Wahl.

Sie wollen an weiteren Gewinnspielen teilnehmen? Alle laufenden Verlosungen finden Sie auf unserer Themenseite.

OZ