﻿Wende im Pflegeheim-Prozess: Landgericht Rostock erlässt Haftbefehl gegen Ani S.

Rostock. Neue Wendung im Prozess gegen Ani S.: Nachdem die frühere Heimbetreiberin am Dienstag erneut nicht vor Gericht erschienen war, erließ die zuständige Kammer am Nachmittag einen Haftbefehl gegen die 37-Jährige. Man hoffe, Ani S. bis zum Abend festnehmen und in absehbarer Zeit den Prozess beginnen zu können, erklärte Gerichtssprecherin Anne Kruse vom Landgericht Rostock.

Die Angeklagte war zweimal aus Krankheitgründen nicht zum Prozessauftakt erschienen. Offenbar hat das Gericht Zweifel an der Erkrankung. Normalerweise wird ein Gutachter bestellt, um die Verhandlungsfähigkeit zu ermitteln. Bei Ani S. griffen die Richter gleich zum Haftbefehl.

Fast ein Jahr nach Urteil noch auf freiem Fuß

Mitte Juni muss die S. ohnehin eine vierjährige Haftstrafe antreten, weil in ihren mittlerweile geschlossenen Pflegeheimen Bewohner stark vernachlässigt und eingesperrt wurden. Die Justiz hatte ihr nach dem Urteil im Juni 2022 Haftverschonung gewährt. Ani S. betrieb Pflegeheime in Krakow am See und in Güstrow.

In dem neuen Verfahren geht es um Betrug. Ani S. wird vorgeworfen, ihre Heime ohne die nötigen Qualifikationen betrieben zu haben. So gab es etwa keine Pflegedienstleitung. Dennoch rechnete sie bei Pflege- und Krankenkassen insgesamt 1,8 Millionen Euro ab. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr deshalb Betrug vor.

