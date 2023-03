﻿Aus „Casino Royale“: Traumhafte James-Bond-Yacht ist bald im Hafen Hohe Düne zu bestaunen

Rostock. Ein Stück Filmgeschichte kommt nach Warnemünde: Im Yachthafen Hohe Düne soll das einstige „Bond Boat“, das eigens für den 007-Film „Casino Royale“ vom britischen Unternehmen Spirit Yachts gebaut wurde, seinen Hafen finden. In dem Film von 2006 steuerten Daniel Craig als britischer Agent James Bond und Eva Green als Doppelagentin Vesper Lynd das Boot durch den Canale Grande in Venedig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuell liegt das 16 Meter lange Segelboot „Soufrière“ noch im Hafen in Southampton in England. Neuer Besitzer der stolzen Yacht ist Dr. Tim Rose, bekennender Bond-Fan und Orthopäde aus Leipzig. Das Boot will der Arzt selbst von der Südküste Englands an die Ostseeküste nach Rostock segeln. Diese Woche noch soll das Segelabenteuer beginnen. 1200 Kilometer sind es auf dem kürzesten Weg durch den Nord-Ostsee-Kanal bis Warnemünde.

Zwei Minuten mit 007 machten das Segelboot zum Liebhaberstück

Die „Soufrière“ – das Modell Spirit 54 – war laut Angaben der Spirit-Werft das erste Boot seit über 300 Jahren, das durch die Gewässer Venedigs geschippert ist. Für Privatboote ist das eigentlich verboten. Um unter den Brücken Venedigs hindurchzupassen, musste die Yacht während der Dreharbeiten zehnmal entmastet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Yacht des Typs „Spirit of Tradition“ ist ein Retrosegler mit cineastischer Historie. Es wurde in der britischen Werft in Suffolk von Hand gebaut und zu den Bahamas verschifft. Von dort wurde es nach Puerto Rico und durch die britischen Jungferninsel überführt. Nach den Dreharbeiten in der Karibik wurde die Yacht nach Kroatien verschifft und segelte von dort nach Venedig für weitere Szenen. Nur knappe zwei Minuten war er damals in dem Film zu sehen und wurde doch zur schönsten Requisite für Bootsliebhaber.Mit einer Spirit 46 – dem Nachfolger – schipperte James Bond übrigens in „Keine Zeit zu sterben“.

Hohe Düne mit tollem Segelrevier direkt vor der Tür

Nach Ende der Dreharbeiten von „Casino Royale“ fand sich ein irischer Segler als Liebhaber für das besondere Boot. 2016 stand das Segelschiff für rund 880 000 Euro im Internet wieder zum Verkauf. Das letzte Kaufangebot betrug 500 000 Euro. Nun soll die „Soufrière“ in Hohe Düne ihren Heimathafen finden. Eine neue Spirit 60 mit 18 Metern kostet um die 1,3 Millionen.

Was macht den Standort an Rostocks Küste für Luxus-Segler so anziehend? Gabi Senkpiel, Bereichsleiterin des Yachthafens Hohe Düne, schwärmt: „Es ist natürlich die Lage, das besondere Ambiente hier vor Ort, das tolle Segelrevier direkt vor der Tür. Die Anlage in Verbindung mit dem Hotel – so etwas in der schönen Optik gibt es in der Form nicht noch mal.“