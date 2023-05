﻿Wieder krank: Skandal-Heimbetreiberin erscheint nicht vor Gericht in Rostock – wie es weitergeht

Rostock. Der Prozessauftakt gegen die frühere Pflegeheimbetreiberin Ani S. am Rostocker Landgericht ist erneut geplatzt. Die 37-Jährige meldete sich krank, teilt das Gericht am Dienstagvormittag mit. Ein erster Termin vor knapp zwei Wochen fiel aus dem gleichen Grund aus. Ani S. ist angeklagt, Kranken- und Pflegekassen um insgesamt 1,8 Millionen Euro betrogen zu haben. Für die Bewohner eines Heims in Krakow am See soll sie Rechnungen ausgestellt haben, obwohl es in der Einrichtung nicht die vorgeschriebene Pflegedienstleitung gab.

Verhandlungsfähigkeit der Angeklagten: Gutachter muss entscheiden

Die zuständige Kammer wird jetzt entscheiden, wie es weitergeht, sagte Gerichtssprecherin Anne Kruse. Üblicherweise bestellt das Gericht bei andauernder Erkrankung von Angeklagten einen Gutachter. Der stellt fest, ob und in welchen Umfang Ani S. verhandlungsfähig ist.

Bereits in einem ersten Verfahren war die Heimbetreiberin nur eingeschränkt verhandlungsfähig. Im Juni verurteilte sie das Landgericht Rostock unter anderem wegen Freiheitsberaubung in einem Revisionsverfahren zu vier Jahren Haft, zuvor war sie vom Amtsgericht Güstrow zu zwei Jahren verurteilt worden.

In ihren drei Heimen in Krakow am See und in Güstrow soll sie pflegebedürftige Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht haben. Polizisten fanden bei Razzien teils völlig verwahrloste Menschen, dehydriert und mit offenen Wunden vor. Das Landgericht verhängte außerdem ein fünfjähriges Berufsverbot gegen die Betreiberin. In einem ihrer Heime soll sie selbst gewohnt haben – in einer luxuriös ausgebauten Wohnung in einem oberen Geschoss.

Noch auf freiem Fuß: Mitte Juni muss Ani S. ins Gefängnis

Trotz ihrer Verurteilung befindet sich Ani S., die nach wie vor in MV gemeldet ist, noch auf freiem Fuß. Sie beantragte Haftaussetzung, um geschäftlichen Angelegenheiten zu ordnen, teilt die Rostocker Staatsanwaltschaft mit. Am 15. Juni endet die Frist und sie muss ins Gefängnis. Eine Erkrankung wird daran kaum etwas ändern. „Die Hürden für eine Haftunfähigkeit sind sehr hoch“, sagt Manuela Merkel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Außerdem sei die Unterbringung in einem Haftkrankenhaus möglich.

Angeklagte ließ sich zeitweise von Promi-Anwalt vertreten

In den Heimen waren viele Demenzpatienten untergebracht. Als der Landkreis 2016 mit Schließung drohte, ließ sich Ani S. zeitweise von Promi-Anwalt Peter-Michael Diestel vertreten, der sein Mandat aber später niederlegte. S. deutete damals an, es gebe eine Art Verschwörung von Justiz, Krankenkassen und Behörden, um ihr besonders menschenfreundliches Unternehmen zu beseitigen. Es gab Angehörige von Bewohnern, die trotz der Vorwürfe S. ihr Vertrauen aussprachen.

