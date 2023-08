﻿Rostocker an „Weltspitze“ der Dystonieforschung

Rostock. Mehr als 160 000 Menschen sind in Deutschland von Dystonie betroffen. Damit ist sie nach Parkinson die zweithäufigste motorische Störung überhaupt.

Trotzdem gibt es aktuell keine Medikamente oder Arzneien, mit der die Krankheit zielgerichtet bekämpft werden kann. Dies wollen Rostocker Forscher der Universität nun ändern.

24,1 Millionen Euro pro Forschungsperiode

Seit 2017 betreibt Prof. Dr. Rüdiger Köhling Grundlagenforschung im Bereich der Dystonieforschung und steht damit nach eigenen Aussagen an der „Weltspitze“. Finanziert wird dies von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit 24,1 Millionen Euro pro Forschungsperiode. Seit 2017 arbeitet ein Team aus mehr als 80 Leuten erfolgreich fächerübergreifend im Rahmen dieser Sonderforschungsbereiche. So steht der Sonderforschungsbereich in seinem Spezialgebiet – den elektrisch aktiven Implantaten und der Dystonie – weit vorne.

Dystonie – was ist das überhaupt? „Die Krankheit hat viele verschiedene Erscheinungsformen. Sie äußert sich etwa in ungewollten Bewegungen, die anfallsartig oder auch dauerhaft, wie beim Schiefhals, auftreten können“, sagt Prof. Dr. Rüdiger Köhling. „Vielfach sind die Bewegungen mit starken Schmerzen verbunden, deshalb ziehen sich viele Betroffene aus dem öffentlichen Leben zurück“, so Köhling.

Gehirn wird Elektroimpulsen ausgesetzt

Bekannt ist, dass der Ursprung der Dystonie ebenso wie der Parkinson-Erkrankung in den sogenannten Basalganglien liegt. Dies sind Kerngebiete unterhalb der Großhirnrinde. Es gebe aber keine Arzneien, mit denen die Krankheit zielgerichtet behandelt werden kann. Eine künftige Therapie könnte deshalb die sogenannte tiefe Hirnstimulation sein. Bei der Stimulation wird ein bestimmter Bereich des Gehirns elektronischen Impulsen ausgesetzt.

Diese tiefe Stimulation werde beim Patienten bereits erfolgreich eingesetzt. Allerdings gebe es Patienten, die nicht davon profitieren, und noch sei über den Mechanismus der Stimulation praktisch nichts bekannt. Daher sei dringend Grundlagenforschung am Tiermodell nötig, doch schon die bisherigen Fortschritte seien bemerkenswert.

Das Besondere am Sonderforschungsbereich: „Er bietet uns die unglaubliche Möglichkeit, fächerübergreifend auch mit Ingenieuren zusammenzuarbeiten und Stimulatoren zu designen“, so Köhling. Dadurch seien schon erste Erfolge erreicht worden. So sei es geschafft worden, experimentelle Stimulatoren zu bauen, die leichter, kleiner und komfortabler tragbar als alles bislang Dagewesene sind.

Die Ergebnisse der Forschung helfen aber nicht nur bei der Behandlung von Dystonie. Auch könne die tiefe Hirnstimulation bei der Behandlung von Depressionen und Demenz eingesetzt werden.

OZ