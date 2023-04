﻿Selbstbediener-Häuschen in Bentwisch: Attraktion für Urlauber

DIY-Trend

Denise Keßler bietet mit ihrem Hygge-Haus in Bentwisch individuelle selbst gemachte Deko-Artikel zum Verkauf via Paypal oder Kasse des Vertrauens an.

Denise Keßler verkauft Deko in Keramik-Optik im „Hygge Häuschen am Berg“ in Bentwisch. Wer etwas Schönes sucht, findet es in ihrem kleinen Lädchen und darf sich bedienen. Wie die Friseurin dazu kam und wie gut das Selbstbediener-Konzept funktioniert.

