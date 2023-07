﻿Schlechtes Wetter in den Ferien? Diese Ausflugsziele in MV lohnen sich für Familien

Rostock. Sommer, Strand und Sonnenschein: Dieser Wunsch geht in Mecklenburg-Vorpommern trotz Hochsaison leider nicht immer in Erfüllung. Gerade Familien mit Kindern sind dann oft auf der Suche nach Ausflugszielen im Trockenen, die Spaß und Spannung bieten. Hier sind einige Tipps:

Rostock

Richtig ausflippen können Jung und Alt in der Trampolinhalle Flip & Fly in der Rostocker Industriestraße. Auf 3000 Quadratmetern gibt es Spaß, Sport und Action beim Springen oder in verschiedenen Parcours – für Kinder und Erwachsene. Außerdem wartet noch ein Power Tower auf all jene, die nicht genug kriegen können. Der Eintritt ist für Kinder ab drei Jahren möglich, bis zum Alter von fünf Jahren muss aber dauerhaft ein Erwachsener die Lütten begleiten. Die Online-Buchung von Tickets im Vorfeld wird empfohlen. Bezahlt wird nach Sprungzeit, die vor Ort aber auch verlängert werden kann.

Die Trampolin- und Action-Arena Flip & Fly in Rostock-Schmarl bietet Spaß und Action für alle Altersgruppen. (Archivbild) © Quelle: Flip & FLY

Direkt nebenan gibt es mit dem HCC Rostock noch einen Ort für Indoor-Ferienspaß. Und vor allem Abwechslung, denn dort gibt es nicht nur Wellness und ein Schwimmbad, sondern auch Bowling, Lasertag, Minigolf – sogar bei Schwarzlicht – ein interaktives U-Boot und verschiedenste Escape-Rooms. Ganz besondere Urlaubsfotos gibt es im 3D-Museum Trickart: Ob fliegende Teppiche, King Kong oder ein Schwertkampf – hier gibt es viele Motive, die dazu führen, dass die Besucher ihren Augen nicht mehr trauen. Aber auch hier gilt: Damit es mit dem Indoor-Spaß ohne Frust klappt, am besten vorher online den Besuch buchen.

Natürlich gibt es in der größten Stadt des Landes auch zahlreiche Museen. Ein ganz besonderes hat gerade nach langem Umbau neu eröffnet – das Traditionsschiff im Iga-Park. Deutschlands größtes schwimmendes Museum bietet Geschichte zum Anfassen. Auf drei Decks gibt es mehr als 12 000 Ausstellungsstücke, die auch multimedial erlebt werden können. An der Konzeption der neuen Dauerausstellung war auch ein Kinderbeirat beteiligt, sodass sich das Erlebnis für alle Generationen lohnt. Und sollte das Wetter doch nicht ganz schlecht sein: Nach dem Museumsbesuch gibt es auch im Iga-Park und rund um das Schiff viel zu entdecken.

Tipps für die Sommerferien in Mecklenburg

Wikingerspaß für die ganze Familie gibt es bei „Kübola“ in Kühlungsborn, unter anderem mit einer Minigolfanlage. Schlechwetter-Alternative ist aber vor allem der 640 Quadratmeter große Indoor-Spielplatz, der ein Wikinger-Dorf darstellt. In verschiedenen Holzhäusern gibt es viele Spielmöglichkeiten. Höhepunkt ist aber vor allem der Kletterparcours über dem großen Bällebad.

Das Kletterlabyrinth im „Mumpitz“ Wismar. © Quelle: Dirk Hoffmann

Toben, klettern, rutschen, krabbeln, hüpfen – all das und noch viel mehr geht im Indoorspielpark Mumpitz in Wismar. Der bietet 3000 Quadratmeter Fläche auf zwei Etagen. Neben einem Kleinkindbereich gibt es eine Kletterwand und einen Klettervulkan, dazu Sportfelder für Ballspiele, eine Kart-Strecke und Bungee-Trampoline. Auch Tischspiele wie Airhockey und ein Kicker sind vorhanden. Die Eltern können währenddessen in Massagesesseln oder dem Café entspannen.

Fischland-Darß-Zingst

Anfassen erlaubt: Im Experimentarium Zingst ist das Ausprobieren der Exponate ausdrücklich erwünscht. Schließlich gibt es mehr als 70 interaktive Versuchsstationen, dazu noch Vorführungen, Workshops und mehr.

Das Experimentarium in Zingst. © Quelle: Maik Pixelino

Beim Sägen, Feilen, Schleifen, Bohren und Lackieren entstehen Modelle, Schmuckstücke und andere Hingucker, die sofort mit nach Hause genommen werden können.

Ferienspaß in Vorpommern

In eine andere Welt eintauchen können die Besucher des ausgemusterten britischen U-Bootes „HMS Otus- S 18“, das im Stadthafen von Sassnitz auf Rügen liegt.

Das U-Boot H.M.S. „Otus“ im Sassnitzer Stadthafen ist seit 20 Jahren ein Museum. © Quelle: U-Boot-Erlebniswelt

Als Museumsschiff beherbergt es heute eine umfangreiche Ausstellung zum Leben und Alltag auf einem U-Boot. Originale Messgeräte und Exponate der Verkehrs- und Kommunikationstechnik in geschichtsträchtiger Atmosphäre bringen jeden zum Staunen und Rätseln. Achtung: Hunde dürfen nicht mit an Bord.

In der Boulderhalle Greifswald können Sportbegeisterte an Wänden in geringer Höhe klettern. © Quelle: Boulderhalle Grips

Sportlich aktiv werden kann man bei schlechtem Wetter auch in Greifswald. Dort wartet die Grips-Boulderhalle auf alle mit viel Armkraft oder jene, die sich beim Klettern einmal ausprobieren möchten. Spezielle Ausstattung braucht es nicht, nach einer Einweisung kann es gleich losgehen. Ab zwölf Jahren dürfen Kids auch alleine klettern und bouldern, brauchen dafür aber eine Einverständniserklärung der Eltern. Für Frühaufsteher gibt es auch Rabatt-Angebote.

