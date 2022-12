Um den Alten Markt wird es in den nächsten Wochen etwas ruhiger: Die Glocken der Petrikirche wurden abgebaut und ziehen vorübergehend in den Iga-Park. Wie es zu dem Umzug kam und wann der Glockenstuhl wiederkommt, erfahren Sie hier.

Für Taizétreffen in Rostock: Glocken der Petrikirche kommen in den Iga-Park

Rostock. „Was ist denn hier los? Kommen die Glocken weg?“, fragt Karin Heinze entsetzt. Die Anwohnerin kommt mit ihren Hunden am Alten Markt vorbei. Der Glockenbauer Uwe Griwahn kann sie beruhigen – der Umzug ist nur vorübergehend. Das Glockengeläut der Petrikirche gehört für sie zum Wohnen in der Altstadt einfach dazu, erzählt Heinze: „Keine Glocken klingen so schön wie unsere.“ Damit ist sie nicht allein, deshalb zieht der Glockenstuhl samt Geläut bis zum 10. Januar zur Hansemesse. Dort findet vom 28. Dezember bis zum 1. Januar das Europäische Jugendtreffen Taizé statt.

Petrikirche über Weihnachten ohne Glocken

„Alltäglich ist das wirklich nicht, dass Kirchenglocken abgebaut werden”, sagt Albrecht Jax. Wir hätten auch Glockengeläut vom Band nehmen können, aber echte Kirchenglocken klingen einfach schöner, erzählt der Pastor aus Bad Doberan. Ihm ist es nicht nur zu verdanken, dass Rostock dieses Jahr erstmals Austragungsort von Taizé ist, sondern auch, dass die Petrikirche in den nächsten Wochen verstummen wird. „An den Feiertagen werden die Gottesdienste der Innenstadtgemeinde in der Marien-, Nikolai- und Unikirche stattfinden“, so Jax. „Die anderen Kirchen werden also für die Petrikirche mit läuten.“

Knapp eine Tonne wiegt die große Glocke der Petrikirche

Von der Idee bis zur Umsetzung des Glocken-Umzugs verging gerade mal eine Woche. Dazwischen hieß es Planung. „Wir brauchten einige Genehmigungen“, so Jax. Es wurden unter anderem Anträge beim Verkehr- und Tiefbauamt gestellt und der Gemeindekirchenrat musste dem kurzfristigen Umzug zustimmen. Zusätzlich wurden ein Speditionsunternehmen sowie ein Glockenbauer organisiert. Udo Griwahn heißt der Mann vom Fach. Der gelernte Elektriker aus Grimmen bringt mit seiner Firma Kirchenglocken zum Läuten und sorgt dafür, dass Turmuhren im richtigen Takt schlagen. Die Glocken der ältesten Kirche Rostocks sind keine Leichtgewichte. Die Kleineren wiegen jeweils zwischen 300 und 600 Kilogramm. Die Große schätzt der Glockenbauer auf eine knappe Tonne. Die Glocken der Petrikirche baut Griwahn nicht das erste Mal ab. Schon 2001 versetzte er im Zuge der Rekonstruktion des Petriturms den Glockenstuhl samt Geläut aus dem Turm neben die Kirche.

Während Taizé werden die Glocken mittags und abends läuten

Udo Griwahn steht im Glockenstuhl zwischen zwei der Bronzeglocken. Damit nicht jeder, der vorbeikommt, die Glocken läutet, sind die Klöppel mit Schlössern am Boden befestigt. „Ihren schönen Ton bekommen die Glocken auch nur mit dem Klöppel, alles andere klingt nicht gut“, sagt Benjamin Hüttmann, der Küster der Petrikirche. Er steigt zu Griwahn in den Glockenstuhl und beginnt die Glocken aufzuschließen. „Das Läuten der Glocken gehört einfach zum Gottesdienst dazu“, so Hüttmann. Für die Taizé-Besucher werden die Glocken mittags und abends zum Gebet erklingen.

Taizé Rostock soll Begegnungen schaffen und Menschen verbinden

Pastor Albrecht Jax erfüllt sich mit der Organisation von Taizé in Rostock einen Herzenswunsch. Seit 1998 fährt Jax selbst nach Taizé. Das Europäische Jugendtreffen soll dazu beitragen, das Verständnis und das Miteinander unter den Menschen zu fördern. „Der Sinn des Treffens ist es, dass Menschen sich begegnen”, so Albrecht Jax.

Von Lena Bergmann