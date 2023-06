﻿80-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß mit Traktor-Anhänger im Landkreis Rostock

„Demminer Gesänge“

Liebeserklärung an eine Stadt: Dokumentarfilm über Demmin hat öffentliche Premiere

Erstmals wird der Dokumentarfilm „Demminer Gesänge“ von Hans-Jürgen Syberberg in Demmin öffentlich aufgeführt. Die Uraufführung soll am 17. Juni auf dem Marktplatz der Stadt erfolgen. Der Regisseur will dann vor Ort sein.