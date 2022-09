﻿Tradition, Familiensport und DJ Tomekk im Whirlpool: So waren die 11. Beach Polo World Masters in Warnemünde

Am Wochenende fanden die 11. IceGuerilla Beach Polo World Masters in Warnemünde statt. Spieler aus sechs verschiedenen Nationen traten bei rasanten Duellen im tiefen Sand gegeneinander an. Lassen Sie hier das Event noch einmal Revue passieren – mit Bildergalerie und Video.

Warnemünde. Am Wochenende verwandelte sich der Warnemünder Ostseestrand wieder in eine Open-Air-Arena für die Beach Polo World Masters 2022. Bereits zum elften Mal galoppierten argentinische Pferde und ihre internationalen Reiter durch den tiefen Ostseesand. Beach Polo ist ein Mannschaftssport, bei dem zwei Spieler pro Mannschaft einen Ball mit einem langen Holzschläger in das gegnerische Tor schlagen.

Veranstalter Matthias Ludwig ist Unternehmer im Ostseebad. Er betont die Bedeutung des sportlichen Events als Wirtschaftsfaktor für die Region und den Tourismus. Spielerinnen und Spieler aus sechs Nationen, darunter Japan, Iran, Frankreich und Spanien, haben am Wochenende am Cup teilgenommen. Stargast „DJ Tomekk“ legte am Freitagabend in der Diskothek „DaCapo“ auf.