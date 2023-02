﻿Nach tödlichem Unfall mit Traktor bei Bentwisch: Gutachten soll Ursache klären

Nach dem Unfall auf der L182 bei Bentwisch, bei dem ein Kleinwagen von einer tonnenschweren Landmaschine überrollt wurde, ist ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Rostock ums Leben gekommen. Die Dekra untersucht nun den Unfallhergang. Was bislang bekannt ist – und was nicht.

Ein tödlicher Unfall hat sich am Donnerstag auf der L182 zwischen Groß Kussewitz und Bentwisch im Landkreis Rostock ereignet. Ein 37-Jähriger verstarb, nachdem er unter die Reifen eines Traktors geraten war.

Bentwisch. Es sind Bilder, die Betrachtern auch am Tag danach noch Schauer über den Rücken laufen lassen. Von dem Toyota ist kaum noch etwas zu erkennen. Auto und Fahrer wurden bei einem Unfall am Donnerstagabend von den gigantischen Reifen eines Traktors überrollt. Für den 37-Jährigen aus dem Landkreis Rostock kam jede Hilfe zu spät. Er war ersten Erkenntnissen zufolge selbst der Unglücksverursacher, geriet mit seinem Fahrzeug auf der L182 aus Groß Kussewitz kommend Richtung Bentwisch in den Gegenverkehr und infolgedessen unter das schwere Gerät eines 45-jährigen Mannes.

Dieser erlitt laut Polizeiangaben einen Schock und muss nun mit einem standardmäßigen Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung rechnen, wie ein Sprecher sagte. Um die genaue Unfallursache aufklären zu können, setzen Polizei und Staatsanwaltschaft demnach auf das Gutachten eines Sachverständigen der Dekra. Dieses werde in ein bis zwei Wochen erwartet, so ein Polizeisprecher am Freitag.

Nach Unfall bei Bentwisch: Gutachten soll Ursache klären

Zu klären sei insbesondere, warum der 37-jährige Toyota-Fahrer in der leichten S-Kurve am Abzweig in die Ortschaft Albertsdorf von der Fahrbahn abgekommen war. Das müssten die kriminaltechnologischen Analysen ergeben, die nach Fertigstellung des Dekra-Gutachtens aufgenommen würden, hieß es. Fest stehe bereits, dass der Fahrer des Traktors definitiv nicht alkoholisiert war oder andere Drogen konsumiert hatte, so der Polizeisprecher.

Bei einem Unfall auf der L182 zwischen Groß Kussewitz und Bentwisch im Landkreis Rostock kam ein 37-jähriger Autofahrer ums Leben. © Quelle: Stefan Tretropp

Schon häufiger war es auf der Landesstraße 182 zwischen Groß Kussewitz und Bentwisch, wo eine maximale Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde vorgeschrieben ist, zu Unfällen gekommen, die mit hohen Sachschäden und teils Schwerverletzten endeten.

Eine damals 18-jährige Fahranfängerin verlor kurz vor Weihnachten 2018 in besagter Kurve die Kontrolle über ihren Wagen und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Beide Fahrer kamen daraufhin ins Krankenhaus. In dem vorangegangen Frühjahr waren an selbiger Stelle zwei Autos zusammengestoßen und drei Menschen verletzt worden, unter ihnen befand sich auch ein Kind.

Polizei: Strecke auf L182 ist kein Unfallschwerpunkt

Laut Angaben der Polizei handelt es sich bei der Strecke aber nicht explizit um einen Unfallschwerpunkt. Aus dem für die Straße zuständigen Landratsamt des Kreises Rostock war am Freitag keine Stellungnahme zum Thema zu bekommen. Auch der Bürgermeister der Gemeinde mit knapp 3500 Einwohnern, Andreas Krüger (parteilos), wollte sich angesichts der Tragik des Unglücks nicht zu den Vorfällen äußern – auch, um den Schutz der Familie des verstorbenen 37-Jährigen zu wahren.

Nach dem Unfall am Donnerstagabend musste die L182 zwischen Groß Kussewitz und Bentwisch stundenlang vollgesperrt werden. Es entstand ein zunächst geschätzter Schaden von ungefähr 100 000 Euro.