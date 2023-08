﻿Überraschendes Ergebnis: Maik Ritter aus Sanitz wird neuer Bürgermeister in Tessin

Tessin. Die Kleinstadt Tessin im Landkreis Rostock hat einen neuen Bürgermeister – nach einem in jeder Hinsicht denkwürdigen Wahlprozess. Bei der entscheidenden Abstimmung in der öffentlichen Sitzung der Stadtvertreter am Donnerstagabend setzte sich überraschend Maik Ritter durch. Der 27 Jahre alte SPD-Mann ist in der Blumenstadt weitgehend unbekannt, er kommt aus Sanitz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rückblick: Die noch amtierende Bürgermeisterin Susanne Dräger wurde Ende April als einzige Kandidatin nicht wiedergewählt. Ein Novum in MV. Tessin stand plötzlich ohne zukünftiges Stadtoberhaupt da.

Deshalb musste nun der neue hauptamtliche Bürgermeister indirekt durch die 15 Stadtvertreter gewählt werden. Etwa 150 Tessiner waren zur außerordentlichen Bürgermeisterwahl erschienen. So viele Besucher hatte eine öffentliche Sitzung in der Stadt wohl noch nicht gesehen.

Das Freie Bündnis Tessin schlug Maik Ritter als Kandidaten vor, zuvor hatte ein CDU-Vertreter bereits Ricarda Lehmann (CDU) nominiert. Die 41-Jahre alte Biotechnologin stammt aus Tessin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorgestellt werden beide Kandidaten nicht weiter. Das sorgt schnell für Unmut. Eingefleischte Tessiner beschweren sich: „Wir wissen gar nicht, um wen es sich handelt, obwohl wir Ur-Tessiner sind“, heißt es aus den Besucherrängen. Mitzureden haben die Bürger jedoch ohnehin nicht mehr, denn die Entscheidung treffen nur die Stadtvertreter – in geheimer Wahl.

Wahlleiterin Jacqueline Bauch kippt die 15 Stimmzettel der Stadtvertreter aus. © Quelle: Ove Arscholl

Das Ergebnis ist denkbar knapp. Maik Ritter hat die Wahl gewonnen. Getuschel und Gemurre begleitet die Bekanntgabe. Er erhielt acht der 15 Stimmen und damit die erforderliche absolute Mehrheit. Die CDU-Fraktion hat sieben Stimmen. Womöglich hat die unterlegene CDU-Kandidatin keinen Stadtvertreter außerhalb ihrer Fraktion überzeugen können – oder es gab Abweichler. Öffentlich äußern zum Ausgang der Wahl wollte sich Lehmann nicht, die Enttäuschung war ihr jedoch anzusehen.

Ricarda Lehmann (CDU) unterlag mit 7:8 Stimmen bei der Bürgermeisterwahl durch die Stadtvertretung in Tessin. © Quelle: Ove Arscholl

Maik Ritter wird nun für die verlängerte Amtsperiode von neun Jahren Bürgermeister von Tessin und Leiter der Stadtverwaltung sein. Eine letzte Hürde muss er dafür noch nehmen: Die Rechtsaufsicht prüft die Formalien, ob Ritter geeignet ist für das Amt. Was sagen die Mitarbeiter des Rathauses vor Ort zu ihrem künftigen Chef? Sie hüllen sich in loyales Schweigen, wirken aber bedrückt. Auch sie wissen wenig bis nichts über den neuen Vorgesetzten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ritter kündigt Bürgersprechstunde für Tessiner an

Maik Ritter stellt sich den Anwesenden dann doch noch kurz vor: „Ich komme aus Sanitz, aber kenne Tessin, möchte auch hierher ziehen.“ Wie kam er auf die Idee, sich zu bewerben? „Als ich mitbekommen habe, dass die Stelle ausgeschrieben wurde, habe ich mich selbst geprüft, ob ich dafür tauge. Meine Familie und meine Freunde haben mir auch dazu geraten“, sagt Ritter gegenüber der OZ.

Lesen Sie auch

Er ist guter Dinge und scheint sich mit den Problemen Tessins beschäftigt zu haben. Da wäre beispielsweise die ausgestorbene Innenstadt: Ende Mai hat mit dem Blumenladen am Markt ein weiteres Einzelhandelsgeschäft geschlossen.

Schafft es der Verwaltungsfachangestellte, den gebeutelten Standort wieder auf Vordermann zu bringen und das Vertrauen der Bürger zu gewinnen? „Es wird eine regelmäßige Bürgersprechstunde geben“, kündigt das designierte Stadtoberhaupt eine erste Veränderung gegenüber seine Vorgängerin an.

OZ