﻿Überraschendes Ergebnis: Maik Ritter aus Sanitz wird neuer Bürgermeister in Tessin

27-Jähriger übernimmt Posten

Vor vollem Haus ist am Donnerstabend von 15 Stadtvertretern in Tessin abgestimmt worden, wer künftig Bürgermeister sein soll. Bei der Wahl durch die Bürger war die Amtsinhaberin als einzige Kandidaten zuvor gescheitert. Am Ende setzt sich ein weitgehend Unbekannter durch.

