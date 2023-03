﻿Video: OZ-Leser zu Besuch im „Lost Place“ in Heiligendamm

14 OZ-Leser durften das Alexandrinen-Cottage in Heiligendamm besichtigen, mit Investor Anno August Jagdfeld plaudern und einem historischen Vortrag lauschen. Hier sehen Sie das Event im Video.

Heiligendamm. Das Alexandrinen-Cottage in Heiligendamm gehört zum Ensemble der Weißen Stadt am Meer. Erbaut wurde es 1839/40. Nach der Wende waren dort Kunststudenten untergebracht, seitdem steht die Villa leer. Im Januar erschien der Bildband „Verlassene Orte in MV“ im Rostocker Hinstorff Verlag, für den OZ-Reporter den Geschichten, den Geheimnissen und dem Zauber von Lost Places in MV nachgeforscht haben. Auch das Alexandrinen-Cottage wurde dort vorgestellt.