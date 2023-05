Fahrbahnsanierung auf der A 20: Sperrung zwischen Bad Doberan und Kröpelin

Immobilien

Traum vom Eigenheim am Rostocker Stadtrand: In Roggentin entstehen neue Reihenhäuser

Kurz hinter der Grenze zur Hansestadt will die Design Immobilien Rostock GmbH (Dirog) 26 neue Reihenhäuser in sechs Gebäuden errichten lassen. Die rund 130 Quadratmeter Wohnfläche soll es ab einem Kaufpreis in Höhe von 399 000 Euro geben.