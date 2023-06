﻿Waldbrand bei Göldenitz: Zwei Hubschrauber der Bundeswehr unterstützen Einsatz

Die Glutnester in einem Wald- und Moorgebiet südlich von Rostock müssen weiter gelöscht werden. Sonst könnte starker Wind den Brand wieder anfachen. Auch am Freitag kam Hilfe aus der Luft.

Göldenitz. Im Landkreis Rostock bekämpft die Feuerwehr weiter das Feuer in einem Wald- und Moorgebiet bei Göldenitz südlich von Rostock. Am Freitag sollen nach Angaben von Kreisbrandmeister Mayk Tessin wieder Glutnester in dem schwer zugänglichen Gebiet gewässert und so endgültig gelöscht werden. Dazu wurde wieder Hilfe durch Löschhubschrauber der Bundeswehr angefragt, wie eine Kreissprecherin am Freitag sagte.