﻿Wustrow – die verbotene Insel: Was Besucher bei einer Kremserfahrt erfahren

Rerik. „Sind das Haflinger?“ Kopfschüttelnd klärt Herbert Bannow seinen offensichtlich unkundigen Nebenmann auf dem Kutschbock auf: „Meine Pferde sind Süddeutsche Kaltblüter. Diese Zugpferdrasse ist sehr arbeitsam und gelassen.“ Also sind Bannows Wallache Vincent und Sigi bestens geeignet, um die 15 Fahrgäste in den kommenden drei Stunden über die Halbinsel Wustrow zu kutschieren.

Ein großer Teil dieser zehn Kilometer langen Landzunge gehört der Kölner Jagdfeld-Gruppe. Als Inhaber der Reriker Pferdewelt zählt Herbert Bannow zu den wenigen Menschen, denen erlaubt ist, Besuchern das abgeschottete Idyll zu zeigen, das einst Flakartillerieschule der Wehrmacht und danach bis 1993 Garnison der Sowjetarmee war.

Mit dem Pferdegespann über die Halbinsel Wustrow. Kutscher Herbert Bannow hat die Zügel fest in der Hand. © Quelle: Werner Geske

Wustrow: Mit dem Planwagen übers Kopfsteinpflaster

Der Kutscher tippt Vincent mit der Peitsche leicht aufs Hinterteil und schon setzt sich der Planwagen gemächlich in Bewegung. In solch ruhigem Tempo wird es auch weitergehen. Das ist sowohl den schwierigen Wegeverhältnissen als auch der Absicht geschuldet, den Fahrgästen das Land zwischen Ostsee und Salzhaff in aller Ruhe näherzubringen.

Das Gespann hält am Eingangstor: „Hallo Norbert! Heute schlechte Laune?“ Der Mann vom Sicherheitsdienst winkt ab: „Das macht das schwüle Wetter! Gewitterluft!“ Beide werfen einen prüfenden Blick zum Himmel. „Wollen wir mal hoffen, dass es durchhält, bis wir wieder von der Insel runter sind“, meint Bannow, der seit fünf Jahren solche Touren macht.

Kutscher Herbert Bannow mit seinen Pferden Vincent und Sigi. © Quelle: Werner Geske

Vincent und Sigi scharren mit den Hufen. Sie wollen weiter. Ob sie wohl den Weg auch ohne ihren Kutscher finden würden? Es lässt sich vermuten, denn schließlich haben beide schon seit Jahren Hunderte Wustrow-Entdecker im Planwagen über Wiesenwege, Betonplatten und Kopfsteinpflaster gezogen. Das bedeutet auch, dass alle fünf Wochen der Hufschmied seine Arbeit verrichten muss. Zunächst aber ziehen die Wallache das gut gefederte Gefährt in die Gartenstadt.

Schautafeln zeigen Visionen für die Halbinsel Wustrow

Eingefallene Dächer, zerstörte Fenster und abblätternde Fassaden lassen nur noch wenig vom einstigen Charme dieser Siedlung erkennen. Für diese stand der bekannte Rostocker Architekt Heinrich Tessenow (1876-1950) einst Pate. Wie zauberhaft dieser Ort einmal wieder aussehen könnte, davon bekommen Besucher eine Vorstellung, wenn sie die vom Eigentümer angebrachten Schautafeln betrachten. „Wenn die Gedanken schon so konkret sind, warum geht es dann hier nicht voran?“, fragt jemand Bannow. Schulterzucken.

Das ehemalige Kaufhaus. © Quelle: Werner Geske

Die Kutsche nimmt jetzt Kurs auf einen Tower. Ihn haben die Sowjets im Jahre 1950 auf dem ehemaligen Wehrmacht-Flughafen errichtet. Dort, so verspricht der Fuhrmann seinen Begleitern, gäbe es auch Gelegenheit, einen Blick auf ein Wandbild mit militärischen Darstellungen zu werfen. Das Gebäude selbst zu betreten, ist allerdings streng untersagt. Eine Anweisung, die auf alle Bauten der Halbinsel zutrifft: Lebensgefahr! So ist es an Bannow, seinen Zuhörern ein Bild von dem zu machen, was sie gerade nicht sehen können.

Auch eine Einheit der sowjetischen Marine war auf Wustrow stationiert. Ein Wandbild erinnert daran. © Quelle: Werner Geske

Alter Anleger bietet tollen Salzhaff-Blick

Das trifft auch auf das einst prächtige Gutshaus aus dem 19. Jahrhundert zu. Längst zerbrochen, ist es hinter Bäumen und Büschen des Landschaftsschutzgebietes verschwunden. „Von seiner einstigen Schönheit ist wenig geblieben“, bedauert der Guide. Da zieht es die kleine Gesellschaft dann doch mehr ans Wasser. Vom Bollwerk aus, an dem früher Schiffe anlandeten, hat sie einen schönen Blick über das Salzhaff.

Wenn nur der Regen nicht wäre, der jetzt einsetzt. Doch für Gordon und Stefanie Heine aus Goslar im Harz scheint die Sonne: „Wir sind seit drei Tagen verheiratet und machen jetzt Urlaub an der Ostsee. Im Internet haben wir gelesen, dass es diese Kutschfahrten über die Halbinsel gibt. Wir sind erstmals hier und ganz begeistert von dem, was wir bisher schon gesehen und gehört haben.“

Wustrower kehren an Ort der Kindheit zurück

Für Gudrun Klaus (85) und ihren Bruder Ingo Kunde (84) bedeutet diese Kutschfahrt eine Rückkehr an den Ort ihrer Kindheit. Beide gehören zu den wenigen, die heute noch darauf verweisen können, auf Wustrow das Licht der Welt erblickt zu haben. Ende der 1930er-Jahre wurden sie als Kinder eines Offiziers der Flakartillerieschule geboren.

Gudrun Klaus (85) und ihr Bruder Ingo Kunde (84) wurden zu Wehrmacht-Zeiten auf der Insel als Kinder eines Offiziers geboren. © Quelle: Werner Geske

Beide erinnern sich: „Damals sah hier alles ganz anders aus. Die Bauten waren nagelneu. Es gab nur wenige Bäume und wir konnten von bestimmten Standorten gleichzeitig Ostsee und Salzhaff sehen. So etwas ist heute nicht mehr möglich. Die Natur hat sich alles geholt.“

Besonders eingebrannt hat sich ihnen der 25. Juli 1943, als US-Bomber die Schule angriffen und etliche Soldaten getötet wurden. „Auch unseren schönen Kindergarten zerstörten die Bomben. Da waren wir sehr traurig!“

Weniger Bäume, mehr Platz: So sah es auf der Halbinsel Wustrow in den 1930ern aus. © Quelle: Archiv Feiler

Ehe Herbert Bannow zum Aufbruch ruft, gibt er seinen Passagieren die Möglichkeit, sich an süßen Brombeeren gütlich zu tun, die hier in Hülle und Fülle reifen. Hingegen warnt der Kutscher davor, die Früchte der Traubenkirsche einfach so in den Mund zu stecken: „Die süß-bitter schmeckenden Früchte können roh nur dann gegessen werden, wenn der blausäurehaltige Kern entfernt wird.“ Dass dieser Baum auf der Halbinsel wächst, ist Vögeln zu verdanken, die seinen Samen hierher brachten.

Überhaupt hat sich auf diesem zum Teil unter Naturschutz stehenden Eiland eine vielfältige Fauna und Flora entwickelt. Hier gedeihen zum Beispiel Stranddistel, Sand-Lieschgras und Echter Meerkohl. Außerdem blühen viele Rosen- und Weißdornarten sowie Wiesen-Margeriten. Inzwischen zählen auch rund 90 Vogelarten sowie Damwild, Rehe, Hirsche, Mufflons, Wildschweine, Waschbären, Marderhunde, Dachse und Füchse zu den Bewohnern der zehn Quadratkilometer großen Halbinsel.

Blick über blühende Wiesen Richtung Salzhaff © Quelle: Werner Geske

Halbinsel Wustrow: 90 von 180 alten Gebäuden noch erhalten

Vincent und Sigi haben es jetzt schwerer. Der entlang des Salzhaffs führende Weg ist nach dem Regen nur bedingt befahrbar. Zudem muss Bannow vom Kutschbock, um seinem Gespann vom Wind abgebrochene Zweige aus dem Weg zu räumen. Doch die Widrigkeiten nehmen er und seine Gäste in Kauf, um auch diesen sehenswerten Teil des Areals in Augenschein zu nehmen.

Herbert Bannow räumt vom Wind abgebrochene Zweige aus dem Weg. © Quelle: Werner Geske

Wieder festeren Boden unter den Hufen, geht es vorbei am maroden Lazarett, am zerfallenen Kommandantenhaus, an abbruchreifen Wohnhäusern und einsturzgefährdeten Überresten von Post, Kino und Warenhaus. 90 von einst 180 Gebäuden der Flakartillerieschule und Sowjetgarnison sind noch erhalten. Sie könnten, wenn von den Entscheidungsträgern gewollt, künftig wieder zu einem lebendigen Wohnort gehören.

Das ehemalige Kommandantenhaus © Quelle: Werner Geske

Mit dem Pferdefuhrwerk vorbei an der früheren Post © Quelle: Werner Geske

In Wustrow geboren: Geschwister erinnern sich an alten Schulweg

„Brr!!!“ Ein letzter kurzer Halt für das Gespann vor einem eingefallenen Gemäuer, aus dem Reste des Daches und Balken ragen. „Wer kann sich vorstellen, was das einmal war?“, fragt der Kutscher seine kleine Reisegesellschaft – so wie immer an dieser Stelle. Dabei ist er sich auch diesmal sicher, keine richtige Antwort zu erhalten.

Doch welche Überraschung! Diesmal kommt die Erwiderung wie aus der Pistole geschossen: „Das war der Obst- und Gemüseladen, an dem wir auf unserem Schulweg immer vorbei mussten.“ Wer sollte das wohl besser wissen als die Geschwister Gudrun und Ingo, deren Kindheitserinnerungen für immer mit Wustrow verbunden sein werden.

Mit dem Pferdegespann über die Halbinsel Wustrow: Der frühere Glanz der Gartenstadt ist nur noch zu erahnen. © Quelle: Werner Geske

Info: Fahrten mit dem Planwagen kosten für Erwachsene 25 Euro, für Kinder 15 Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Voranmeldung unter Telefon 0174/8001881 gebeten.

