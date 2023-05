﻿01099 begeistert 1500 Rostocker Fans – und macht überraschende Ankündigung

Rostock. Ausgelassene Stimmung im Rostocker Moya: 1500 Fans haben die Dresdener Band 01099 am Mittwochabend im Moya gefeiert. Rostock war das zweite Konzert der aktuellen „Schnellen Brillen“-Tour der Deutschrapper.

Doch bevor Zachi, Gustav und Paul die Bühne betraten, stimmte der Berliner Rapper Ski Aggu das Publikum auf die Partynacht ein. Bei „Party Sahne“ oder „Tour de Berlin“ sangen die Besucher lautstark mit. Eine junge Frau aus der Menge wurde sogar von Skagi Aggu aufgerufen, der dann seinen Hit „Mandala“ für sie sang.

Die Rapper Gustav (v. l), Zachi und Paul sind am Mittwochabend auf der Moya-Kulturbühne aufgetreten. © Quelle: Ove Arscholl

01099 bringt Bühne zum Beben – „Rostock im Studio“

Perfekte Vorbereitung für den Hauptact des Abends: Mit dem Song „Dies und Das“ sprangen die Jungs von 01099 auf die Bühne und brachten sie zum Beben. Die Menge tanzte ausgelassen, als Hits wie „Glücklich“, „2000er“, „Dachfenster“ und viele andere von Zachi, Gustav und Paul performt wurden. Während ihres Songs „Katjes Freestyle“ dichteten sie den Text in „Rostock im Studio“ um. Das kam bei den Fans sehr gut an.

Die drei Künstler animierten die Besucher oft zum Mitmachen, zum Beispiel spielten sie ihren noch nicht veröffentlichten Song „Tempo“ und immer, wenn die Jungs „Mit hohem Tempo“ sangen, antworteten die Fans mit dem gleichen Satz. Als die Besucher dann eine weitere Moshpit eröffneten, stürzte sich Zachi mitten in die Menge, sprang und tanzte zusammen mit seinen Fans.

Fans begeistert: „Ich stand Zachi fast gegenüber“

Die Rostocker Schülerin Elisabeth Schneider war mit ihren Freundinnen mitten in den Moshpits dabei. „Ich stand Zachi fast gegenüber“, sagt die 16-Jährige sichtlich begeistert. Sie fand es toll, mit wie viel Respekt die Leute zusammengelaufen wären und aufeinander aufgepasst hätten. Denn diese Kreise, in denen wild getanzt wird, können durchaus gefährlich werden.

Knapp 1500 Fans feierten die Rapper 01099 im Moya. © Quelle: Ove Arscholl

Als 01099 dann ihre aktuelle Single „Anders“ anstimmten, welchen sie erst im April zusammen mit Ski Aggu veröffentlicht hatten, sprang dieser noch einmal auf die Bühne. Konzertbesucherin Käthe Pilch (16) freute sich über das Zusammenspiel: „Die Atmosphäre und die Harmonie zwischen den Sängern ist unglaublich. Ich mag Ski Aggu sehr gerne und habe mich gefreut, ihn heute auch hören zu können“.

Als die Show in Richtung Finale steuerte, wünschten sich die Fans eine Zugabe und nach einigen weiteren Liedern beendete die Gruppe ihr Konzert mit ihrem Hit „Durstlöscher“.

01099 will mit Kartenerlösen den Regenwald schützen

Zum Abschluss verriet die Gruppe noch, dass ihr erstes Konzert in Rostock lange nicht ihr letztes sein wird und dass sie bereits im Februar 2024 mit ihrem neuen Album zurückkehren werden. Die Band verkündete außerdem, dass mit den Erträgen aus dem Kartenverkauf jeweils ein Quadratmeter Regenwald in Peru gekauft wurde, wo die Gruppe sich noch vor Kurzem aufhielt und der von nun an geschützt würde.

Die Dresdner Band 01099 um die Rapper Zachi und Paul ist am Mittwochabend auf der Moya-Kulturbühne aufgetreten. Knapp 1500 Fans waren gekommen. © Quelle: Ove Arscholl

Sie appellierten an ihre Fans, auf die Umwelt zu achten und sie zu schützen. Pfeifen, Klatschen und Jubel – bei vielen kam das gut an. „Besonders gefallen hat mir, dass ich mit diesem Besuch gleichzeitig ein Stück Regenwald gerettet habe“, meinte Selma Kiefer (16), Schülerin in Rostock. „Ich werde auf jeden Fall auch zur nächsten Show kommen!“