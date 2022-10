﻿1,5 Millionen für ein Haus: So wohnt es sich in Rostocks teuerster Straße

Rostocks Top-Lage liegt nicht am Wasser. Was die Häuser im Kantenweg in Diedrichshagen stattdessen so besonders macht – und warum einige Bewohner trotzdem leiden. Außerdem: In welchen Ortsteilen in Rostock aktuell Häuser zu moderaten Preisen zu haben sind.

Rostock. Die Nachmittagssonne schimmert auf dem breit angelegten, hellgrauen Asphalt, der sich an weißen Häuserfassaden vorbeischlängelt. Die Grashalme auf den rechteckigen Grünflächen sind fast alle auf die gleiche Länge getrimmt. Im Rostocker Kantenweg im Ortsteil Diedrichshagen legen die Bewohner augenscheinlich Wert auf akkurate Gärten. Auch an diesem Freitagnachmittag rattert ein Rasenmäher in einem der Vorgärten. Willkommen in der teuersten Straße Rostocks.

„Hinten macht das der Mähroboter, doch vorne muss ich noch selber ran“, sagt Sebastian Adam. Der Familienvater lebt seit 2020 in Rostocks Topstraße – zur Miete. Gern würde er hier auch etwas kaufen. „Doch es gibt einfach keine Angebote.“ Zudem könnte es zukünftig mit dem Kauf auch noch schwieriger beziehungsweise teurer werden als noch vor ein paar Jahren. Denn nach den Angaben im aktuellen Wohnmarktbericht der Ostseesparkasse (Ospa) werden im Kantenweg schnell Preise von 914 000 bis hin zu 1,5 Millionen Euro für ein Haus fällig. Nur eine andere Straße schafft das in Rostock auch: der Warnemünder Strandweg, wo die Bewohner gleich auf das Meer blicken können. Ähnliche Preise, aber kein Meerblick: Das scheint die Bewohner im Kantenweg nicht zu stören. Sie haben andere Prioritäten.

Rostocker im Kantenweg: „Ich würde mich immer wieder für diesen Ort entscheiden“

„Selbst wenn ich die Chance hätte, im Strandweg ein Haus zu erwerben – ich würde mich jedes Mal wieder für diesen Ort entscheiden“, sagt Anwohner Sebastian Adam. Und das hat einen Grund: „Hier ist der Zustrom an Touristen nicht so hoch wie an der Promenade direkt am Wasser.“ Im Kantenweg sei man zudem mehr eine geschlossene Gemeinschaft. „Das liegt einfach daran, dass sich hier keiner zufällig hin verirrt.“ Seine Tochter finde dort auch schnell jemanden zum Spielen. „Wir laufen hier einmal rum und haben schnell vier, fünf Kinder getroffen, die meine Tochter aus der Kita kennt.“

Wind und Lärm in der teuersten Straße: „Es ist nicht alles Gold, was glänzt“

Das Familienleben schätzt auch Familie Weihe, die seit 2017 in ihrem Eigenheim in der ersten Reihe lebt – mit unverbautem Blick auf Feld und Driving Range des angrenzenden Golfplatzes. Doch die Idylle täuscht auch ein wenig: „Wir haben hier direkt die Doberaner Landstraße langlaufen. Das ist schon sehr laut“, sagt Daniel Weihe. Auch seine Frau findet den Lautstärkepegel extrem: „Anfangs haben wir den Weitblick sehr genossen, doch mittlerweile möchte ich einfach nur, dass das hier weiter zugebaut wird.“

Der Kantenweg in Diedrichshagen aus der Luft aufgenommen. © Quelle: Martin Börner

Denn neben der Lautstärke pfeife auch der Wind regelmäßig über das Gartenidyll. „Abends, wenn man von der Arbeit kommt, möchte man eigentlich gar nicht draußen sein. Es ist eben nicht alles Gold, was glänzt.“ Trotzdem bereue die Familie den Schritt nicht. Die Lage sei einfach top. „Ich genieße auch den weiten Blick Richtung Golfplatz – und im Sommer kommt der Wind auch aus einer anderen Richtung“, sagt Daniel Weihe.

Dr. Sebastian Adam mäht seinen Rasen vor dem Eingang. Er ist Mieter und würde gerne selber Eigentümer in Diedrichshagen werden, wenn es denn Baugrundstück gäbe. © Quelle: Martin Börner

Die Lage nah am Ostseebad Warnemünde und der Weitblick fielen im Wohmarktbericht der Ospa wohl stärker ins Gewicht – und als Wertanlage taugen die Grundstücke in jedem Fall. Das weiß auch Andre Vogel, Teamleiter Immobilien bei der Ospa: „Alleine zwischen den Jahren 2010 bis 2022 haben sich die Immobilienpreise in Rostock mehr als verdoppelt“, sagt Vogel. In der Toplage im Kantenweg wird sich das anhand der Preise ähnlich entwickelt haben – zumindest bis jetzt. Aktuell komme der Markt zur Ruhe. „Das liegt an den gestiegenen Zinsen und den unsicheren Zeiten durch die Kriegssituation.“

In diesen Rostocker Ortsteilen sind die Preise noch erschwinglich

Das wiederum könnte den Familien der Mittelschicht helfen, die den Traum vom Eigenheim in Rostock nicht aufgeben wollen. Interessant ist dann vielleicht der Ortsteil Dierkow, das Schlusslicht im Preisranking. Dort liegt die Spanne laut Bericht im Schnitt bei einem Kaufpreis von etwa 350 000 Euro für ein Haus. Eine ähnliche Situation gibt es im Ortsteil Brinckmansdorf, wo die Häuser mit einem Durchschnittspreis von 373 000 Euro ebenfalls im Vergleich noch günstig zu haben sind – vorausgesetzt, es gibt ein Angebot. Diese sind bekanntlich rar in Rostock.

Daher werden weitere Wohngebiete erschlossen: Der Kiefernweg in Rostock-Biestow von der Wiro ist ein ganz aufstrebender Standort“, sagt Christopher Ernst und nennt damit ein aktuelles Beispiel. „Dort gibt es aber auch eine Nachfrage, die das Angebot von weit mehr als 100 Einheiten deutlich übersteigt“, weiß Ernst. Die Ospa will dort aber auch bald ein neues Wohngebiet erschließen – und die Preise eigenen Angaben zufolge moderat halten. „Wir hoffen, dass die Ospa Immobiliengesellschaft dort ebenfalls Ende nächsten Jahres ein Baugebiet erschließen kann. Das ist jedenfalls der Plan.“

Verbandschef in Rostock: Zinsen bremsen den privaten Hausbau

Doch ist der Hausbau für den privaten Zweck derzeit überhaupt noch realisierbar? Matthias Zielasko, Co-Chef vom Rostocker Haus- und Grundeigentümerverband hat da seine Zweifel: „Die Preise in Rostock sind in der Tat sehr hoch“, sagt Zielasko. Dazu komme, dass der Darlehenszins steige. „Ich gehe davon aus, dass dort bald eine Sechs vor dem Komma steht. Das bedeutet dann wiederum sehr wahrscheinlich das vorzeitige Ende für das private Häuslebauerwesen.“ Das bewege sich derzeit ohnehin schon in Richtung der Null.

Bauen in Rostock als Investition

Nur als reine Investition in Betongold sei es für Käufer laut Zielasko noch sinnvoll. Dass sich so etwas in Rostock lohnen kann, zeigen auch die Bauten im Krischanweg westlich des Zentrums: „Wer da 2013 gekauft hat, der hat gut investiert. In nur acht Jahren haben sich die Häuserpreise dort verdoppelt“, sagt Christopher Ernst von der Ospa. Wenn Familie Weihe also doch noch mal aus ihrem geliebten Eigenheim im Kantenweg ausziehen will, dann werden sie sicherlich kein schlechtes Geschäft machen – trotz windigem Garten und Geräuschen von der Doberaner Landstraße.