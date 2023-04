﻿Diese Bäcker haben am 1. Mai in Rostock geöffnet

Protest gegen Flüssiggas-Terminals

Seit Monaten sorgen die Pläne der Ampelregierung, LNG-Terminals auf Rügen zu bauen, für Unmut. Die Gegner des Vorhabens haben jetzt eine prominente Unterstützerin. Luisa Neubauer, Aktivistin von Fridays for Future, will am Sonntag in Binz protestieren. Die OZ berichtet hier ab ca. 15 Uhr in einem Liveticker.