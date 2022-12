﻿1200 Entenkeulen für die Rostocker Tafel: Bedürftige freuen sich dieses Jahr über Weihnachtsessen

Am Dienstagnachmittag verteilte die Rostocker Tafel 600 Überraschungstüten an ihren Ausgabestationen. Darin gab es Entenkeulen, Rotkohl und Kartoffeln. Die Idee: Den Menschen ein schönes Weihnachtsessen zu ermöglichen. Und geht es nach den Initiatoren, soll das erst der Anfang gewesen sein.

Rostock. Weihnachtsüberraschung bei der Rostocker Tafel. Am Dienstagnachmittag verteilte die Hilfsorganisation Weihnachtsessen an Bedürftige in der Hansestadt. In den Ausgabestellen in Dierkow, Evershagen und der Südstadt gaben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschenktüten aus.

Pro Beutel bekamen die Abholberechtigten ein Paar Entenkeulen, ein Glas Rotkohl, sechs große Kartoffeln und einen Schokoweihnachtsmann. Insgesamt hatten die Lebensmittel einen Wert von circa 5000 Euro.

600 Portionen an Weihnachtsessen in Rostock ermöglicht

Ins Leben gerufen wurde die Aktion von der Greifswalderin Jenny Franke und dem Rostocker Hannes Kaselow, die sich die Unterstützung vom Handelshof Rostock sichern konnten. Dieser lieferte insgesamt 1200 Entenkeulen, 240 Kilogramm Kartoffeln und 600 Gläser Rotkohl. Damit sollten 600 Portionen an Weihnachtsessen ermöglicht werden.

Franke, Geschäftsführung bei der Greifswalder Hauskrankenpflege Nordlicht, hatte die Idee vor einigen Wochen. „Es gibt so viele Menschen, die sich nichts leisten können“, sagt sie. „Da war es am naheliegendsten für mich, mit der Tafel zusammenzuarbeiten.“ 

Statt einer Geldspende wollten die Organisatoren Betroffenen nämlich ein Weihnachtsfest mit traditionellem Essen ermöglichen. Die Lebensmittel dafür direkt zu stellen, sei „zielgerichteter“ gewesen, erklärt Handelshof-Geschäftsführer Holger Wulff. Hannes Kaselow von der Rostocker Ergo-Versicherung möchte mit dieser Aktion vor allem regional helfen: „Man vergisst oft, dass man vor der eigenen Haustür so unglaublich viele Bedürftige hat.“

Packen Weihnachtstüten für die Rostocker Tafel: Hannes Kaselow von Ergo Versicherungen, Handelshof-Geschäftsleiter Holger Wulff und Jenny Franke, Geschäftsführung der Hauskrankenpflege Nordlicht. © Quelle: Anh Tran

Große Freude bei Rostocker Tafel

Christian Berndt, Koordinator der Rostocker Tafel, war sowohl überrascht als auch begeistert von der Idee. „Ich habe vor zwei Wochen den Anruf bekommen und fand sofort, das ist eine Supersache.“ Viele könnten sich ein Weihnachtsessen gar nicht leisten, sagt er. „Wie sollen die das denn auch bezahlen?“ Die großen Mengen an gespendeten Lebensmitteln freuten ihn deshalb besonders.

Julia und Alexander Blank waren an diesem Tag bei der Tafel in Evershagen. Neben seiner regulären Verpflegung nahm das Ehepaar auch eine der Weihnachtstüten entgegen. Die Freude war groß. „Mit unseren drei Kindern sind wir eine große Familie.“ Dementsprechend wichtig sei die Unterstützung für die junge Familie. „Dass es die Tafel gibt, dafür sind wir sehr dankbar“, so die junge Mutter.

Weitere Aktionen geplant für die Rostocker Tafel geplant

Für die Organisatoren ist dieses Jahr nur der Anfang. „Wir würden so etwas gerne drei oder vier Mal im Jahr veranstalten“, verkündet Hannes Kaselow. Auch das Weihnachtsessen für die Tafel soll größer werden. „Im kommenden Jahr würden wir das gerne warm ausgeben“, sagt er. Dafür soll das Netzwerk an Helfenden noch ausgebaut und mehr Unternehmen angeworben werden. „Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal, dann sogar bis zu 3000 Beutel packen zu können“, hofft Mitorganisatorin Jenny Franke.

Von Anh Tran