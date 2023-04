﻿125 Jahre Leuchtturm: So startet das Warnemünder Wahrzeichen in die Saison

Warnemünde feiert am Karsamstag den Höhepunkt des langen Osterwochenendes. Neben dem „Ostermarkt am Meer“ und dem traditionellen Osterfeuer am Strand auf Höhe des Teepotts wurde auch der Warnemünder Leuchtturm wieder für Besucher eröffnet.

Rostock. „133, 134, 135“, zählt der kleine Max aus Leipzig, während er die letzten Stufen bis zur oberen Galerie auf dem Warnemünder Leuchtturm erreicht. Endlich hat der Sechsjährige die Aussichtsplattform erreicht, blickt zufrieden über das Geländer in Richtung Warnemünder Strand. „Das sieht schön aus“, sagt er.

Max und sein Opa Jörg Mansch sind die ersten beiden Besucher, die es in diesem Jahr auf das Wahrzeichen geschafft haben. Am Karsamstag wurde die 30. Leuchtturm-Saison offiziell eröffnet. „Das war ein bisschen anstrengend“, sagt der Junge und atmet durch. „Aber das sieht cool aus, man kann den ganzen Strand sehen. Ich habe keine Höhenangst.“

Viele ungeduldige Urlauber

Mathias Stagat, Vorsitzender des Leuchtturmvereins freut sich, dass es nun endlich wieder losgeht. „Durch die zeitversetzten Osterferien hatten wir in den letzten Tagen schon viele Urlauber da, die schon an der Tür gerüttelt haben und gefragt haben, wann sie wieder auf den Leuchtturm können“, erzählt er. In den letzten Tagen hätten die Leuchtturmmänner viel vorbereitet – Schilder wurden angebracht, Vitrinen aufgebaut.

Hofft auf viele Besucher im Jubiläumsjahr: Mathias Stagat. © Quelle: Frank Söllner

„Immer wenn die Tür offen steht, kommen die Besucher, holen Geld aus der Tasche und versuchen ihr Glück. Nun können wir sie endlich wieder auf den Leuchtturm lassen.“ Die Eröffnung am Sonnabend wird mit der Musik vom Shantychor „De Klaashahns“ und der Gruppe „SingManTau“ begleitet.

Jahr voller Jubiläen – Lob ans Ehrenamt

Der Vorsitzende hofft, dass auch im großen Warnemünder Jubiläumsjahr viele Gäste die 135 Stufen des Wahrzeichens erklimmen werden. „Wir haben heute die 30. Leuchtturmsaison eröffnet, in diesem Jahr wird die 85. Warnemünder Woche mit dem 20. Niegen Ümgang gefeiert, die Bahnhofbrücke wird in diesem Jahr 120 Jahre alt“, zählt Stagat auf. Das Wahrzeichen des ehemaligen Fischerdorfes, das in diesem Jahr seit 700 Jahren zur Hansestadt Rostock gehört, wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. „Das alles wird vor allem durch das Rostocker Ehrenamt ermöglicht“, so der Chef.

Er würde sich freuen, noch mehr Menschen für das Ehrenamt zu begeistern – unter anderem werden immer neue Leuchtturmmänner gesucht. „Wer Interesse hat, kann sich gern bei uns melden.“

125 Jahre Leuchtturm: Das ist geplant

In Planung ist zudem eine Festveranstaltung zum 125. Leuchtturmgeburtstag. „Wenn möglich direkt an unserem Geburtstag – am 19. Oktober“, so Stagat. Um Schüler von dem Wahrzeichen, aber auch vom Ehrenamt zu überzeugen, sollen in diesem Jahr auch Rostocker Schulklassen im Rahmen von Projekttagen und nach vorheriger Anmeldung freien Eintritt auf den Leuchtturm bekommen. Der Eintritt kostet regulär zwei Euro für Erwachsene (ermäßigt einen Euro) sowie vier Euro für Familien.

Genießen die Aussicht: Titus (8) und sein Vater Markus Tierbermann aus Sachsen-Anhalt. © Quelle: Frank Söllner

Auf der Galerie des Leuchtturms herrscht am Sonnabend viel Gedränge, zahlreiche Menschen wollen den 360-Panoramablick genießen, vor dem Wahrzeichen bildet sich eine lange Schlange. Titus aus Salzwedel hat es nach oben geschafft. „Ein bisschen Höhenangst habe ich schon“, gesteht der Achtjährige. „Aber es ist cool, wie weit man gucken kann.“ Auch seinem Vater Markus Tiebermann gefällt es. „Wir waren noch nie hier oben und waren neugierig. Das passt gut, dass die Saison ausgerechnet heute eröffnet wird.“

Ostermarkt und Osterfeuer: So feiert das Ostseebad Ostern

Von oben zu sehen ist unter anderem ein weiter Blick über den Warnemünder „Ostermarkt am Meer“, der bereits am Dienstag eröffnet worden ist und das gesamte Osterwochenende besucht werden kann. An mehr als 60 Ständen können Besucher Süßigkeiten und warme Speisen sowie Kunsthandwerk erwerben. Kinder drehen eine Runde auf dem Kinderkarussell oder essen Eis, die Schlangen an den Waffel- und Langosch-Ständen sind lang.

Ausblick vom Leuchtturm aus auf den Ostermarkt © Quelle: Frank Söllner

Den Höhepunkt des Karsamstages bildet die Fackelwanderung, die von der Vogtei bis zum Strand auf Höhe des Teepotts führt und musikalisch von den „Sharks Moove“ begleitet wird. Dort wird um 19 Uhr das traditionelle Osterfeuer entzündet.