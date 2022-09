﻿125 Jahre Norddeutsche Philharmonie: Von Renaissance bis Rap

Am 22. September 1897 gründete sich ein neues Orchester in der Hansestadt – die heutige Norddeutsche Philharmonie: Mit einem verjüngten Klangkörper und neuen Formaten startet es mit Chefdirigent Marcus Bosch in die nächsten 125 Jahre.

Chefdirigent Marcus Bosch mit der Norddeutschen Philharmonie Rostock in der Halle 207 des Volkstheaters: In diesem Jahr wird das Orchester 125 Jahre alt

Rostock. Am 22. September 1897 erklang im Rostocker Apollo-Saal die Konzertouvertüre „Im Frühling“ von Karl Goldmark: „Rauchen ist nur beim dritten und letzten Teil zulässig“, hieß es damals. Heute darf im Theater längst nicht mehr geraucht werden. Auch der Komponist Karl Goldmark, der damals zur musikalischen Elite Wiens zählte, ist aus dem Repertoire verschwunden. Dennoch fiel mit diesem „Eröffnungs-Sinfonie-Concert“ der Startschuss für das Stadt- und Theaterorchester der Hansestadt – die heutige Norddeutsche Philharmonie Rostock.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heute ist das Orchester, das in diesem Jahr 125 Jahre alt wird, breit aufgestellt: Die musikalische Spannweite reicht von Werken der Renaissance bis zu Co-Produktionen mit aktuellen Künstlern der Rostocker Rock-, Pop- und Rap-Szene. Mit einem verjüngten Klangkörper und neuen Formaten, die vor allem Hemmschwellen im Publikum abbauen sollen, startet das Orchester unter Leitung von Chefdirigent Marcus Bosch in die nächsten 125 Jahre.

Von der Renaissance bis zum Rap

Dabei setzt der Dirigent künftig vor allem auf echte Erlebnisse: „Durch die Pandemie ist ein Neustart notwendig geworden. Trotzdem glaube ich, dass das klassische Konzertformat in der 4.0-Welt für Besucher wieder etwas ganz Besonderes wird“, sagt Bosch. Künftig gehe es vor allem darum, Hemmschwellen abzubauen und das Publikum an klassische Musik heranzuführen. „Heute ist längst nicht mehr jedem klar, wer Mozart oder Beethoven ist. Was Schule und bürgerliche Umgebung nicht mehr leisten, werden Theater und Orchester künftig selbst leisten müssen, um sich das Publikum zu erhalten und neues Publikum zu erschaffen und Berührungspunkte zu finden“, so Bosch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Schon jetzt gebe es viele Formate, die dort ansetzten: Die „Klassiker im Club“ mit Rapper Mauler (Tino Bartos), „Synth Happens“, bei dem das Orchester gemeinsam mit Musikern der Elektromusikszene spielt oder das Weihnachtssingen mit den Rostockern im Ostseestadion. „Auch digitale Angebote können helfen, spielerische Zugänge zu ermöglichen, zum Beispiel, wenn man vorher schon einmal in eine Probe hineinschauen kann“, so Bosch. „Künftig wird viel Kreatives passieren, um den Livemoment zu schaffen und dort hinzuführen.“

Besucher sind zwischen 5 und 105 Jahre alt

Dabei möchte der Dirigent alle Altersklassen abholen: „Unsere Besucher sind von fünf bis 105 Jahre alt“, sagt Bosch und lacht. „Aber wenn wir uns anstrengen und Zugänge schaffen, habe ich keine Sorgen. Auch wenn die Energiekrise und damit die Frage, wofür soll ich künftig mein Geld ausgeben, für uns eine große Herausforderung wird – ganz klar.“

Philharmonisches Konzert zum Jubiläum 1. Philharmonisches Jubiläumskonzert: 11. September um 18 Uhr (im Anschluss Philharmonische Lounge) sowie 12. und 13. September um 19.30 Uhr in der Halle 207 (Hellingstraße 1). Gespielt werden Werke von Karl Goldmark und Richard Strauss. Tickets (zwischen 21 und 42 Euro) gibt es unter: www.volkstheater-rostock.de

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Spielzeit 22/23 stehen insgesamt zehn philharmonische Konzerte und mehr als 30 weitere Konzerte auf dem Programm – darunter Kammerkonzerte, Kinderkonzerte und das Silvesterkonzert. Dazu kommen zahlreiche Auftritte gemeinsam mit dem Musiktheater. Auch Stummfilmbegleitungen, Filmmusikkonzerte sowie Filmmusikaufnahmen für TV- und Kinofilme zählen zu den Aufgaben des Orchesters.

Chefdirigent der Norddeutschen Philharmonie: Marcus Bosch © Quelle: VTR/ Dorit Gätjen

Seit der Gründung hat der Klangkörper wechselvolle Zeiten erlebt: „Es gab Aufführungen mit bedeutenden Dirigenten und Solisten, die Zerstörung des Theaters, häufige Intendantenwechsel, den langen Versuch, ein neues Theater zu bauen, und schwere Kämpfe um Stellen und Wertschätzung“, blickt Bosch zurück. Von 37 Musikern bei der Gründung sei das Orchester in der Blütezeit auf rund 90 Mitglieder angewachsen. „Heute sind wir wieder bei 60. Dass sich ein Land und eine Stadt in dieser Größenordnung nicht durchringen konnten, eine Zahl an Musikern zu beschäftigen, die so einer Stadt würdig sind, finde ich schade. Vor allem im Hinblick darauf, dass das Land die Hochschule ausbaut und gleichzeitig die Orchesterstellen im Land reduziert hat. Das macht für mich keinen Sinn.“

Zur Orchestergeschichte 1897 wurde der Leipziger Kapellmeister Heinrich Schulz als Musikdirektor der Stadt Rostock beauftragt, ein Orchester von mindestens 34 gut geschulten Musikern zu gründen: Am 22. September 1897 erklang unter seiner Leitung im Rostocker Apollo-Saal das „Eröffnungs-Sinfonie-Concert“ des neuen Stadt- und Theaterorchesters – der heutigen Norddeutschen Philharmonie Rostock. Neben den eigenen Konzertreihen war das Ensemble das Theaterorchester der Stadt und bis in die Vierzigerjahre des letzten Jahrhunderts für die Kurmusik in Warnemünde zuständig. Nach einer wechselhaften Geschichte prägte Gerd Puls ab 1957 die Entwicklung des Klangkörpers, der das Orchester während seiner 34-jährigen Zeit als Generalmusikdirektor in den Status eines A-Orchesters führte. Als er 1991 den Taktstock an Michael Zilm weiterreichte, bestand das Orchester aus 90 Musikern. Es folgten Michail Jurowski, Wolf-Dieter Hauschild, Peter Leonard und Niklas Willén sowie Florian Krumpöck als Generalmusikdirektoren und Chefdirigenten, bevor Marcus Bosch 2018 als Conductor in Residence die künstlerische Leitung übernahm und 2020 Chefdirigent des Orchesters wurde.

Dennoch sei das Orchester als A-Orchester das am besten eingestufte Orchester in Mecklenburg-Vorpommern. „Wir sind nicht mehr das größte Orchester, das ist Neubrandenburg mit 65 Musikern, aber wir sind höher eingestuft“, so Bosch. Weil die Finanzierung der Stellen gesichert sei, habe man einen Generationswechsel einläuten können. „Das jüngste Mitglied ist aktuell 21 Jahre, das älteste 65“, so Bosch. Aktuell seien fünf Stellen mit unter 30-Jährigen neu besetzt worden. „Auch in den kommenden Jahren wird sich der Altersdurchschnitt deutlich senken.“ Zudem habe das Orchester durch die 2016 gegründete Orchester-Akademie, die es jungen Musikern ermöglicht, in der Norddeutschen Philharmonie Praxiserfahrung zu sammeln, ein jüngeres Gesicht bekommen.

„Das was wir machen, ist bunt und divers“

Mit jeder Menge Herzblut und Euphorie will der Dirigent auch die nächsten 125 Jahre angehen: „Ich liebe die Stadt und ich liebe es, hier Musik zu machen“, sagt er. „Das, was wir machen, ist so unglaublich bunt, divers und überraschend gegensätzlich – das ist wirklich toll“, freut er sich. Auch für die Zukunft hat er sich noch einiges auf die Fahnen geschrieben: „Unser Ziel ist es, den Theaterneubau zu unterstützen. Schön wäre es auch, die Zusammenarbeit mit den Festspielen MV zu intensivieren“, so Bosch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch beim ersten von drei Jubiläumskonzerten am morgigen Sonntag steht der 52-Jährige neben Sopranistin Susanne Bernhard am Dirigentenpult. Und das wird auf jeden Fall nostalgisch: Denn dort erklingt nun 125 Jahre später – wie könnte es anders sein – Goldmarks denkwürdige Konzertouvertüre.