Startplätze für 14. Rostocker Firmenlauf ausverkauft – 3000 Läufer werden erwartet

Rostock. 3000 Läufer gehen in diesem Jahr beim 14. Rostocker Firmenlauf an den Start. Gut vier Wochen vor dem beliebten Sportevent am 21. Juni im Rostocker Stadthafen sind alle Startplätze ausverkauft, wie die Initiatoren der Veranstaltung am Freitag, den 26. Mai mitteilten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Dass wir bereits so früh ausverkauft sind, damit hat keiner gerechnet. Ein starkes Bekenntnis der Teams für ihre Firma und eine schöne Bestätigung für die Idee und das Konzept des Rostocker Firmenlaufes“, freut sich Roman Klawun von Pro Event, die den Lauf veranstalten.

Rostocker Firmenlauf: OZ startet mit Mitarbeitern und Lesern

Der Rostocker Firmenlauf gilt als der größte sportliche Treffpunkt der Wirtschaft in MV. Die Teilnehmer kommen aus Institutionen, Schulen, Verwaltungen, Kliniken und Firmen aus dem ganzen Land. Die gemeldeten Teams starten jeweils in Vierer-Staffeln. Das Team der OSTSEE-ZEITUNG besteht, wie auch im letzten Jahr, aus Mitarbeitern und Lesern. 15 Mitarbeiter und 32 Leser gehen gemeinsam für die OZ ins Rennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei den Organisatoren werden in den kommenden Tagen alle Meldedaten der Teams geprüft. Alle Teams erhalten circa zehn Tage vor dem Lauf ihre Startinformationen, wie Pro Event mitteilte.

Lesen Sie auch

Mit 3000 Läufern à 750 Teams ist das Maximum für Läufer auf der Haedgehalbinsel im Rostocker Stadthafen erreicht. Jeder Starter läuft 3,5 Kilometer entlang der circa 600 Meter langen Kaikante. Dort findet auch der Staffelstab-Wechsel der einzelnen Teams statt. Damit alle Läuferinnen und Läufer einen ordentlichen Lauf absolvieren können, gibt es vorgeschriebene Wechselzonen sowie einheitliche Fairplay-Regeln.

OZ