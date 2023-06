Aufatmen im Nordosten

Regen verringert Waldbrandgefahr in MV

Der aktuelle Regen lässt die Waldbrandgefahr in MV deutlich sinken. Nach mehreren Wochen mit hoher Brandgefahr in den Wäldern sei die Gefahrenstufe nun erstmals landesweit wieder unter Stufe vier gesunken, teilte die Landesforstanstalt MV am Donnerstag (22. Juni) in Malchin mit.