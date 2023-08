146 Schiffe machen in Rostock fest: Hier können Sie zur Hanse Sail mitsegeln

Rostock. Für einige Stunden in See stechen und den Ausblick auf das Meer genießen – das Mitsegeln auf einem der zahlreichen Traditionssegler während der Hanse Sail ist für viele Besucher des maritimen Volksfestes eines der Highlights.

Entsprechend groß ist die Nachfrage – von den knapp 13 000 Plätzen für Ausfahrten sind nach Angabe der Tourismuszentrale nur noch wenige Restplätze verfügbar. „Wir freuen uns, dass das Erlebnis auf einem Traditionsschiff so beliebt ist. Es ist ein unvergessliches Abenteuer“, sagt Bettina Fust, kommissarische Leiterin des Hanse-Sail-Büros.

So stehen die Chancen

Wer noch spontan an einer Ausfahrt, die zwischen zwei und sechs Stunden dauert, teilnehmen, sollte sich beeilen. Ein Blick in den Buchungskalender für Sonnabend etwa verrät: Fahrten auf vielen Teilnehmerschiffen, unter anderem der „Tre Hjärtan“, der „Avatar“, der „Hanne Marie“ oder „Jantje“, sind bereits ausverkauft. Andere Schiffe – etwas „Regina Maris“, „Pegasus“, „Jachara“ oder „Erna“ zeigen nur noch einen freien Platz an. Mehr Kapazitäten werden derzeit (Stand: Mittwochmittag) für die beiden Ausfahrten auf der „Fifty Shades“, der „Minerva“ oder der „Zitrone“ angezeigt. Auf der „Pippilotta“ gibt es neben Mitsegelmöglichkeiten am Donnerstag, Freitag und Sonntag sogar noch Übernachtungsmöglichkeiten.

Am Sail-Freitag können Besucher unter anderem noch mit dem finnischen Schoner „Joanna Saturna“, auf dem Drei-Mast-Schoner „Pipilotta“ und auf der „Kieler Hansekogge“ in See stechen. Auch am Donnerstag und Sonntag werden Besucher noch fündig. An beiden Tagen gibt es etwa noch Kapazitäten auf der Tjalk „Erna“.

Hier können Sie eine Ausfahrt buchen

Immer mehr Gäste buchen ihre Mitfahrten zur Sail online unter www.hansesail.com. Anmeldungen sind zudem telefonisch unter 0381 38129 74 / -75 möglich oder persönlich in der Buchungszentrale im Rostocker Stadthafen.

Hanse Sail in Rostock: Schiff(e) der Superlative

Eine besonderes Highlight in diesem Jahr: Die „Bima Suci“. Das Segelschulschiff der indonesischen Marine ist mit einer Länge von 111 Metern das längste Schiff der Hanse Sail und stellt mit mehr als 100 Kadetten zudem die größte Besatzung. Mit einer Entfernung von 11 000 Kilometern Luftlinie zum Heimathafen Surabaya hat das Schiff zudem die weiteste Anreise aller Teilnehmer. Die kleinste Besatzung hingegen hat der Stagsegelschoner „Jolly Roger“. Dieser kann schon von einer Person in Fahrt gebracht werden.

Das Segelschulschiff der indonesischen Marine, die „Bima Suci“, ist mit 111 Metern das längste Schiff auf der Hanse Sail. © Quelle: H.BOEHM

Nach der wetterbedingten Absage des 1884 erbauten Bornholms Clippers „Klara Marie“ aus Schweden ist das älteste Schiff der Hanse Sail nun der deutsche Stagsegelschoner „Ethel von Brixham“ aus dem Jahr 1890. Der jüngste Teilnehmer bleibt „Zitrone“ mit dem Baujahr 2020. Das Motorboot ist mit einer Länge von 6,09 Metern auch das kleinste.

Diese Schiffe sind auch dabei

Mit dabei sind in diesem Jahr auch wieder die 89 Meter lange „Gorch Fock“, das Segelschulschiff der deutschen Marine. Eine alte Bekannte in Rostock und Stammgast der Hanse Sail ist die „Morgenster“. Die 1919 erbaute Brigg war noch bis 1970 in der Berufsfischerei im Einsatz.

Die ersten Schiffe haben bereits am Mittwoch im Stadthafen festgemacht, wie hier die „Eye of the Wind“, die „Kampen“ und die „Zuiderzee“. Die „Santa Barbara Anna“ fährt vorbei. © Quelle: Ove Arscholl

Partnerland sind in diesem Jahr die Niederlande, die mit 26 Schiffen auf der Teilnehmerliste stehen – unter anderem der 40-Meter-Schoner „Abel Tasman“, der Drei-Mast-Schoner „Albert Johannes“ oder der im Jahr 1902 erbaute Schoner „Twister“.

Wetter ändert Pläne: Absagen von Schiffen

Eigentlich hatten die Organisatoren mit 150 Schiffen in Rostock gerechnet. Doch das Wetter machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Vier Traditionsschiffe haben die Teilnahme an dem maritimen Großereignis abgesagt. Dazu gehören neben der „Klara Marie“ auch der schwedische Kutter „Sarpen“, das Dampfschiff „George Stephenson“, das unter der Flagge der Cayman-Inseln fährt, sowie der deutsche Schaufelraddampfer „River Star“. „Die Absage ist schade, deswegen hoffen wir natürlich, dass die Schiffe das nächste Mal wieder dabei sind“, so Hanse-Sail-Sprecher Moritz Naumann.

