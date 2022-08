Nachdem ein 15-Jähriger in Laage von einem anderen Jugendlichen so sehr geschlagen und getreten wurde, dass er im Krankenhaus operiert werden musste, hat dieser sich gerecht. Er verletzte seinen Angreifer schwer. Auslöser waren offenbar Revierstreitigkeiten.

Laage/Güstrow. Eskalierende Jugendgewalt im Kreis Rostock: Die Polizei ermittelt in zwei Fällen gegen Jugendliche wegen gefährlicher Körperverletzung. Es geht offenbar um Streitigkeiten, wem beliebte Gebiete gehören, also gewissermaßen um „Revierkämpfe“. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Güstrow erklärte, kam es bereits am vergangenen Samstag (30. Juli) zur ersten Attacke. Nach Streitigkeiten darüber, wem das Gebiet der Skaterbahn am Recknitz-Campus in Laage „gehöre“, prügelte ein 15-Jähriger auf den Kopf eines Gleichaltrigen ein, bis es zu Boden ging. Anschließend setzte er seine Schläge auf den Jugendlichen fort und begann auch, ihn mit Fußtritten zu verletzen.

Der Verletzte rief aufgrund der anhaltenden Schmerzen einen Rettungswagen. Noch am selben Abend musste der 15-Jährige im Krankenhaus operiert werden.

Rache am Bahnhof Güstrow

Wenige Tage später, am späten Mittwochabend (3. August), kam es dann zum Racheakt: Wie die Polizei schildert, war der ursprüngliche 15-jährige Angreifer am Güstrower Bahnhof unterwegs, als er plötzlich von einer Gruppe unvermittelt attackiert wurde. Im Polizeibericht steht, dass er mit Faustschlägen niedergestreckt und am Boden liegend weiter auf ihn eingeschlagen und eingetreten wurde. Erst als Zeugen eingriffen, ließen die Angreifer vom Opfer ab und flüchteten. Der 15-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus.

„Es ist möglich, dass es sich bei diesem körperlichen Angriff um eine Racheaktion gehandelt haben könnte“, erklärte Florian Müller, Pressesprecher der Polizei in Güstrow und ergänzte: „Die Auseinandersetzung aus Laage vom vergangenen Wochenende könnte als Anlass und Ausgangspunkt der Tat vom Mittwoch fungieren.“ Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Von Stefan Tretropp