16-jähriges Mädchen aus Rostock vermisst – Polizei bittet um Hilfe bei der Suche

Unternehmer-Porträt

So duftet MV: Ein Unternehmerpaar startet mit exquisiten Parfüms an der Küste durch

Hier ist alles Duft: Katrin und Stephan Bröker betreiben Parfümerien in Zingst und Rostock, eine weitere wird bald in Schwerin eröffnet. Doch was macht das Ehepaar und ihre Geschäfte so besonders?