﻿17 Euro Miete pro Quadratmeter in Rostock: „Wucherpreise“ der Wiro sorgen für Unmut

Rostock. „Wucher“, „Abzocke“, „Wer soll das denn noch bezahlen?“... So lauten nur einige der Reaktionen von Rostockern, seit die Wiro die Mietpreise für ihr neues Quartier in der Thierfelderstraße veröffentlicht hat. „Schöner kann man kaum wohnen“, bewirbt das kommunale Unternehmen sein Angebot. Teurer aber auch kaum – denn die Warmmieten liegen zwischen 16 und 17,50 Euro pro Quadratmeter.

Rostock: Fast 2000 Euro Miete für vier Zimmer

Für eine rund 90 Quadratmeter große Drei-Raum-Wohnung im Erdgeschoss eines der Häuser, die bald fertig werden, ruft die Wiro beispielsweise 1497 Euro auf. Bei einer Vier-Raum-Wohnung mit 101 Quadratmeter sind es sogar 1741 Euro. Die insgesamt teuerste der aktuell zur Vermietung inserierten Wohnungen ist eine mit vier Zimmern und 117 Quadratmetern, die für 1960 Euro angeboten wird.

Damit unterscheiden sich die Preise kaum von denen, die private Wohnungsunternehmen in Rostocks besten Lagen wie dem Gehlsdorfer Ufer aufrufen. Im Gegenteil: Zum Teil liegt die Wiro sogar noch über den Preisen, die Mitbewerber für einen Erstbezug aufrufen. „Gerade für ein kommunales Unternehmen finde ich das unverschämt“, sagt eine Mietinteressentin, die anonym bleiben möchte. „Wenn schon der größte Vermieter der Stadt solche Preise aufruft, wird Wohnen in Rostock nun wirklich unbezahlbar.“

Wiro: „Auch wir können nicht zaubern“

Wiro-Sprecher Carsten Klehn hält dagegen: „Auch für ein sozial orientiertes Wohnungsunternehmen wie uns gilt: Jedes einzelne Bauprojekt muss sich rechnen, also über die Mieten refinanzieren“, sagt Klehn. „Wenn das Bauen insgesamt teurer wird, steigen die Mieten. Auch wir können nicht zaubern.“ Nicht nur, dass die Preise für Material und Handwerker in den vergangenen Jahren sehr stark gestiegen seien – dazu würden auch neue rechtliche sowie technische Auflagen das Bauen verteuern. Genau wie „teils abrupte Änderungen von Förderprogrammen und Gesetzen“. Weil das Quartier in der Thierfelderstraße das jüngste Bauvorhaben der Wiro ist, seien die Kostensteigerungen dort auch am stärksten spürbar.

In diesem Gebäude in der Thierfelderstraße werden die ersten 39 neuen Wohnungen der Wiro fertig. © Quelle: Frank Söllner

Dennoch sei das Interesse an den 39 Wohnungen, die im ersten Gebäude des neuen Viertels entstehen, sehr hoch. Um keine falschen Erwartungen zu wecken, werden deshalb seit Mittwoch auch keine Anfragen mehr dafür angenommen.

In den Neubauten, welche die Wiro in der Möllner Straße im Stadtteil Lichtenhagen errichtet, sind die Mieten allerdings nur wenig günstiger. Für eine Vier-Raum-Wohnung mit 84 Quadratmetern sollen dort 1193 Euro gezahlt werden. Im Gegensatz zur Thierfelderstraße können sich für die Neubauten in Lichtenhagen aber noch Interessenten melden. Einen Anfragestopp gibt es lediglich für die öffentlich geförderten Wohnungen, die an Besitzer eines Wohnberechtigungsscheines ausgegeben werden. Damit liegt die Miete für eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 71 Quadratmetern beispielsweise bei 776 Euro.

Thierfelderstraße mit den höchsten Kaltmieten

Klehn zufolge seien die im Internet zu findenden Warm-Mietpreise aber wenig vergleichbar, da es sich bei den im Voraus kalkulierten Betriebskosten um verbrauchsabhängige Kosten handelt, die von den Mietern durch ihr Verhalten selbst beeinflusst werden könnten. Die Kaltmieten lägen für die Thierfelderstraße zwischen 12,25 und 14,30 Euro pro Quadratmeter, der Durchschnitt bei 13,20 Euro. Aber eines muss auch Klehn zugeben: „Das gehört in die Gruppe der höchsten Kaltmieten bei der Wiro.“

Deshalb würden in den nächsten Bauabschnitten der Thierfelderstraße auch sozial geförderte Wohnungen entstehen, deren Kaltmiete bei 6,60 Euro pro Quadratmeter liegt. Das betrifft allerdings nur 13 von insgesamt 147 Wohnungen. Die Chance auf günstigeren Wohnraum gebe es aber auch bei der Wiro weiterhin, so Klehn. „Denn wer eine neue Wohnung, zum Beispiel in der Thierfelderstraße, bezieht, zieht aus einer anderen aus. Und in diese – zu anderen Zeiten und Kosten gebaute und deshalb günstigere – Wohnung können dann andere Mieter einziehen“, sagt er.

Kröger will Bündnis für Wohnen wiederbeleben

Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger kennt die Sorgen der Mieter in der Hansestadt – und auch die Kritik an den steigenden Preisen. „Sehr viele Menschen suchen händeringend bezahlbaren und für sie passenden Wohnraum. Die Not ist groß“, sagt sie und ergänzt: „Da hilft es nicht, dass die Wiro auch zu hohen Preisen vermieten darf, solange die durchschnittliche Miete aller Wiro-Wohnungen angemessen bleibt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deshalb will Kröger jetzt das Rostocker Bündnis für Wohnen wiederbeleben. „Damit neue Wohngebiete mit durchmischten Mieten, sozialem Wohnungsbau und auch familiengeeigneten Wohnungen entstehen.“

