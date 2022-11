﻿Tag der Gewalt gegen Frauen: „Wir müssen hinsehen und etwas tun!“

Zum Internationalen Tag der Gewalt gegen Frauen schreibt eine 18-Jährige aus Rostock, was sie bewegt und was sie ändern möchte.

Rostock. Ich heiße Kristina und bin 18 Jahre alt. Ich bin ein Mädchen in Deutschland. Statistisch gesehen bedeutet das, dass ich mehr Hindernisse im Leben überwinden muss und doppelt so häufig Angst in öffentlichen Bereichen habe, zu 99 Prozent mindestens ein Mal eine übergriffige Anmache erlebe, zu 33,3 Prozent Gewalt in einer Beziehung erlebe, zu 17 Prozent öfter bei einem Frontalzusammenstoß sterbe und wenn ich das alles überlebt haben sollte, werde ich schlussendlich verletzter und ärmer sterben als die Jungen aus meinem Jahrgang.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und das alles war vorherbestimmt, bevor ich überhaupt auf dieser Welt war. Das alles ist vorherbestimmt für Mädchen, die heute in Deutschland geboren werden!

Einblicke in die diskriminierende Situation von Frauen

Wir brauchen mehr allgemeine, weit verbreitete Aufmerksamkeit für diese Themen! Wir brauchen Gleichberechtigung, gleiche Bezahlung, Chancengleichheit, Präventionsarbeit in Sachen Belästigung und Gewalt an Frauen und auch härtere Strafen bei Vergewaltigungen und Ehrenmorden. Jeder Einzelne kann seine Einstellungen, Gedanken und Taten überdenken. Ich mache heute den Anfang, am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Ich möchte dafür verschiedene Einblicke in die diskriminierende Situation von Frauen in Deutschland geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Meine ganz persönliche Erfahrung damit beginnt früh. Ich war erst fünf Jahre alt, als ich eine fehlerhafte Dosierung eines Medikaments bei einer nahen Angehörigen miterlebte. Die Folgen: ein Krankenhausaufenthalt ihrerseits und zweifelhaftes Vertrauen in die Medizin meinerseits. Leider ist sie kein Einzelfall. Trotz aller Emanzipation und Gleichberechtigung wird in der Medizin bis heute fast oder sogar gar nicht auf die Unterschiede der Geschlechter geachtet. So sind zum Beispiel die Symptome eines Herzinfarktes bei Frauen nicht die typische Lähmung der linken Seite und des linken Armes. Stattdessen bekommen sie Schmerzen in Kopf, Rücken und Unterleib und Übelkeit. Oftmals wird dies als normale Regelschmerzen, Kreislaufprobleme oder so abgetan.

Dosierung von Medikamenten auf Männer eingestellt

In Zahlen heißt das: Statistisch gesehen kam in Deutschland 2021 eine Frau mit Herzinfarkt durchschnittlich 30 Minuten später ins Krankenhaus als ein Mann. Auch die Dosierung eines Medikaments (wie damals bei meiner Bekannten) ist üblicherweise auf den durchschnittlichen Körper Deutschlands angepasst: männlich, etwa 40 Jahre alt und 80 Kilo schwer. Wie viele passen wirklich in dieses Raster? Ich jedenfalls nicht!

Ich war 18 Jahre alt, als mir eine Bekannte auf einer Party erzählte, dass ihre Freundin am Nachmittag von ihrem Mitbewohner vergewaltigt worden ist. Solche schockierenden Fälle begegnen uns im Alltag. Es ist fast unmöglich, keine Frau zu kennen, die von Gewalt betroffen ist. Alle drei Minuten wird in Deutschland eine Frau vergewaltigt, jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner oder Expartner umgebracht, durchschnittlich jede dritte Frau in Deutschland erlebt mindestens ein Mal Gewalt. Die schlussendlich durchgesetzten Strafen sind meiner Meinung nach viel zu niedrig, wenn es laut StGB zum Beispiel für eine Vergewaltigung bis zu 15 Jahre geben kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Übergriffen spielt Kleidung der Frau eine Rolle

Der Kleidungsstil der Frauen heutzutage ist häufig Thema, wenn es um Übergriffe geht. Oft wird bei Diskussionen (und Gerichtsurteilen) der eigentliche Punkt aus den Augen gelassen: Der Mann hat sich an einer Frau vergriffen, gegen ihren Willen. Plötzlich spielt es keine Rolle mehr, dass er gegen das Gesetz verstoßen hat. Es ist nur noch wichtig, was sie dabei anhatte.

Aktionen zum Tag der Gewalt gegen Frauen Feminismus bezeichnet „eine Bewegung, die sich für politisch-praktische Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenschancen von Frauen einsetzt“ . Wer sich in diesem Zusammenhang einsetzen oder weiter informieren möchte, für den bieten sich in Rostock folgende Möglichkeiten: Am Freitag, 25. November, 17 bis 18 Uhr auf dem Doberaner Platz organisiert der Verein Stark machen eine Aktion. Das Motto: „Ein Licht für jede Frau“. Vom 30. November bis 21. Dezember wird in der Rathaushalle zudem die Ausstellung „Women in the Dark – Aufruhr des Schweigens“ gezeigt. Weitere Informationen zu den Aktionen finden sich auf www.stark-machen.de. Für alle, deren Interesse am Thema geweckt wurde und die sich gerne weitergehend darüber informieren möchten, wird in der Hauptstelle der Stadtbibliothek zudem eine Medienempfehlung ausgehängt.

Außerdem: Frauen, die geschlagen werden, können theoretisch Schutz im Frauenhaus suchen. In der Realität sind diese aber häufig überfüllt und unterfinanziert. Es kann nicht sein, dass Frauen, die aktiv Schutz suchen, weil sie sich in Lebensgefahr befinden, auf eine Warteliste gesetzt werden müssen! Ich fordere die staatliche Finanzierung von Frauen- und Männerhäusern.

Wir müssen hinsehen und hinhören. Leider möchten das die Wenigsten. Wir müssen damit aufhören, zu denken, dass wenn wir die Augen verschließen, alles gut ist. Wir müssen etwas tun!

Zusammen können wir den Mädchen eine bessere, hoffnungsvollere Zukunft aufbauen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich bin ein Mädchen. Ein Mädchen, das kämpft.

Von Kristina Vollbrecht