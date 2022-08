Rund 300 Teilnehmerinnen erwarten die Veranstalter der Agentur Pro Event. Viele von ihnen starten ohne Zeitdruck. Rund die Hälfte unterstützt die Baumpflanzaktion in der Rostocker Heide.

Rostock. Wo gerade noch imposante Segelschiffe lagen und eine facettenreiche Bummelmeile entlang der Kaikante des Rostocker Stadthafens aufgebaut war, wird es am Wochenende schon wieder sportlich. Dort fällt am Sonntag, 21. August, der Startschuss zum 19. Rostocker Frauenlauf, bei dem die Teilnehmerinnen zwei, fünf oder zehn Kilometer zurücklegen können.

150 Voranmeldungen seien bereits eingegangen, sagte Roman Klawun, Chef der Agentur Pro Event, die seit vielen Jahren verschiedene Laufveranstaltungen in Rostock und Umgebung organisiert. Insgesamt rechne er mit rund 300 Teilnehmerinnen, also etwa so vielen Frauen wie im Vorjahr.