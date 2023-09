﻿19 statt 49 Euro: Rostock soll Deutschlandticket für einige Hansestädter billiger machen

Rostock. Einen Sozialtarif für das Deutschlandticket soll Rostock festsetzen. Das fordern die Fraktionen Grüne, SPD und Linke der Bürgerschaft. Demnach könnten die wirtschaftlich Schwächsten einen Zuschuss zur monatlich 49 Euro teuren Fahrkarte für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorbild der Idee sind andere Städte. In Hamburg und Nürnberg etwa kostet das Ticket 19 Euro für Personen, die existenzsichernde Leistungen beziehen, in Hannover sind es 30,40 Euro pro Monat.

Azubis und Senioren erhalten in MV Rabatt auf Deutschlandticket

Den Vorsprecher gab auf der Sitzung der Bürgerschaft am Mittwoch im Rathaus Grünen-Fraktionschef Uwe Flachsmeyer. Seine Partei setzt sich seit Jahren für den Ausbau des Nahverkehrsnetzes ein. „Wir finden es nur angemessen, dass es einen Sozialtarif für das Deutschlandticket gibt“, sagte Flachsmeyer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar sei es Aufgabe des Landes, einen solchen Rabatt zu subventionieren, dennoch solle auch die Stadt nachrechnen, inwiefern sie das Ticket für Inhaber des Warnowpasses günstiger machen könne.

Vorsitzender der Grünen-Fraktion in der Rostocker Bürgerschaft ist Uwe Flachsmeyer. © Quelle: Ove Arscholl

Ganz anders sah das Christoph Eisfeld (FDP): „Da es sich um eine Landesaufgabe handelt, sollte das auch das Land machen.“ So zahlen Auszubildende in MV sowie Senioren, die älter als 65 Jahre alt sind, dank Zuschüssen aus Schwerin 29 statt 49 Euro monatlich für das zum 1. Mai eingeführte Deutschlandticket.

Lesen Sie auch

Als „nicht umsetzbar“ bezeichnete Sybille Bachmann (Rostocker Bund) die Idee. So sei nicht klar, wie lange das Modell beim aktuellen Preis bleiben werde, sodass die Zuschüsse nicht verlässlich zu berechnen wären.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kostenloses Schülerticket kostet Rostock vier Millionen jährlich

„Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, wie wichtig uns Mobilität in Rostock ist“, sagte Sozialsenator Steffen Bockhahn (parteilos) zum Thema. So hatte die Hansestadt 2020 ein kostenloses Schülerticket eingeführt. Rund vier Millionen Euro fließen jedes Jahr in die Fahrscheine für mehr als 20 000 Kinder und Jugendliche.

Senator für Jugend und Soziales, Gesundheit und Schule der Hansestadt Rostock ist Steffen Bockhahn (parteilos). © Quelle: Bernd Wüstneck

Einen Tipp hatte der Senator für die Mitglieder der Bürgerschaft auch noch: Wenn sich die Hansestadt diesen Posten auf die Liste der Ausgaben setzen würde, wäre das Land mit Sicherheit nicht mehr gewillt, die Kosten zu tragen, so Bockhahn.

Der Vorschlag von Rot-Rot-Grün wurde dennoch für gut befunden, sodass im Rathaus nun gerechnet werden muss. Ein Ergebnis soll der Bürgerschaft im Dezember vorgelegt werden.

OZ