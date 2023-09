﻿19 statt 49 Euro: Viele Leser lehnen Sozialtarif für das Deutschlandticket in Rostock ab

Rostock. Geht es nach dem Willen der Fraktionen von Grüne, SPD und Linke in der Rostocker Bürgerschaft, soll es in der Hansestadt einen Sozialtarif für das 49-Euro teure bundesweit gültige Deutschlandticket geben. Vorbilder sind Städte wie Hamburg und Nürnberg, in denen das Ticket für Personen, die existenzsichernde Leistungen beziehen, 19 Euro kostet. Leser diskutieren die Idee hitzig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heiko Neubert ist wenig begeistert: „Das Deutschlandticket ist bekanntlich ein bundesweites Ticket, welches eigentlich einen Einheitspreis von 49 Euro hat. Herausgeber ist hier der Bund. Es dient hauptsächlich der finanziellen Entlastung der Pendler zur Arbeit. Die Stadt Rostock finanziert doch ein Sozialticket für den ÖPNV in Rostock. Warum sollte ich jetzt als Steuerzahler Spaßfahrten nach Berlin, Hamburg oder zum Zigaretten kaufen in Polen finanzieren?“ Neubert betont noch: Es geht ihm bei seiner Ablehnung, wirtschaftlich Schwachen mit dem Zuschuss zu helfen, „nicht um die von Krankheit oder Altersarmut betroffenen Menschen“.

„Die Idee ist gut, aber wie soll es finanziert werden?“

Uschi Janisch sagt: „Die Idee ist gut, aber wie soll es finanziert werden? Ich bin 64 Jahre alt und seit Jahren schon Frührentner und falle leider nicht in die Kategorie Seniorenticket. Statt das Alter auf 65 Jahre festzusetzen, hätte man als Nachweis den Rentnerausweis beschließen können. Ich kenne so viele Frührentner, die sehr wenig Rente bekommen. Gerecht geht es schon lange nicht mehr in Deutschland zu.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Christian Baumgart empfindet das als „ungerecht“. Und: „Wir Berufstätige werden immer mehr geschröpft.“ Baumgart mahnt an: Arbeit sollte attraktiver gemacht werden und nicht das Bürgergeld. „Arbeit sollte sich lohnen, ich möchte nicht arbeitslos werden. Ich wäre übrigens zweimal arbeitslos geworden, weil Läden geschlossen wurden, habe mich aber immer sofort um einen neuen Job gekümmert.“

Lesen Sie auch

Anja Dornblüth-Röhrdanz hingegen begrüßt die Idee: „Gut so! Und wann bitte gibt es das ermäßigte Ticket für Kinder? Ja, sie fahren in Rostock kostenfrei mit dem Schülerticket, auch das ist großartig, aber mit einem 19-Euro-Deutschland-Ticket wäre vielen noch mehr gedient, zum Beispiel Kindern mit zwei Wohnsitzen (Wechselmodell), für Klassenfahrten und Ausflüge außerhalb der Stadt.“

Paul Radermacher meint, dass der „ganze Unsinn spätestens 2025 eingestellt“ werden sollte. „Wenn ich diesen Schwachsinn ‚Bedürftigkeit‘ lese, frag ich mich, was der Blödsinn soll. Wenn ich bedürftig bin, kann ich mir auch mit dem Deutschlandticket keinen Urlaub, Ausflug und so weiter leisten. Oder soll es demnächst auch noch Hotelgutscheine, Verzehrguthaben und Ähnliches geben?“ Radermacher fordert stattdessen, vor allem die Pendler zu entlasten.“ Lutz Pingel kritisiert, dass ihm „dieser ständige Neid nach unten“ sehr missfalle. Laurent Bourgin bewegt die Frage: „Wer bezahlt die Differenz? Jemand muss es bezahlen, sonst fehlt es an Geld für die Förderung des öffentlichen Verkehrs. Ohne Geld geht gar nichts.“

OZ