﻿Zweiter „Laternenlauf im Ostseestadion“ von Hansa Rostock: Was Besucher wissen müssen

Rund 3000 Menschen nahmen bei der ersten Auflage im November 2021 am „Laternenlauf im Ostseestadion“ des FC Hansa Rostock teil. Laut Angaben der Veranstalter war es der größte in MV.

Kinder, Eltern und Freunde können am 11. November wieder gemeinsam durch Rostock ziehen – beim größten Lampionumzug in MV. Rund 3000 Menschen waren bei der Premiere im Vorjahr dabei. Wann es diesmal losgeht und was die Teilnehmer erwartet.

