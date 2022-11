﻿2000 Kleingärten in Rostock in Gefahr: Diese Parzellen könnten wegfallen

Kleingärten in der Südstadt: In Rostock wächst die Sorge, dass bis zu 2000 Kleingärten wegfallen könnten.

Rostock. Allein die Kurzfassung ist 200 Seiten lang. Und bereits seit Februar liegt sie vor. Doch wie viel „Zündstoff“ sich in dem Papier aus dem Grünamt verbirgt – das wird vielen Laubenpiepern und auch der SPD in der Rostocker Bürgerschaft erst nach und nach bewusst. Sie fürchten nämlich, dass ausgerechnet das so genannte „Kleingarten-Entwicklungskonzept“ das Aus für schlimmstenfalls bis zu 2000 Parzellen in der Hansestadt bedeuten könnte.

Nach monatelangem Schweigen hat sich nun auf Druck der Mitglieder auch der Verband der Gartenfreunde eingeschaltet und fordert eine Garantie für die 15 000 Kleingärten in Rostock.

2000 Gärten weg für Bau- und Gewerbeland?

Das Entwicklungskonzept gilt als „Gesellenstück“ von Rostocks neuer Umweltsenatorin Ute Fischer-Gäde (Grüne), die in wenigen Tagen ihr Amt antreten wird. Mit dem Plan will sie Kleingärten fit für die Zukunft machen – und für eine breitere Öffentlichkeit öffnen. Bei den Betroffenen höchst umstritten ist zum Beispiel ihre Idee von Kleingarten-Parks. Beschlossen ist das Konzept noch immer nicht. Und geht es nach der SPD, dann wird es das auch nicht. Jedenfalls nicht in der vorliegenden Form.

„Es gibt eine Reihe von Punkten, die uns massiv stören – und ja, die uns auch große Sorgen machen“, sagt Thoralf Sens, Fraktionschef der Sozialdemokraten. Der bedenklichste aus SPD-Sicht: Das Grünamt hat für jede Rostocker Kleingarten-Anlagen festgelegt, wie „bedeutend“ sie für die benachbarten Stadtteile ist und wie groß der „Raumwiderstand gegen eine Umnutzung“ wäre. „Im Grunde hat die Verwaltung damit festgelegt, welche Anlagen auf jeden Fall erhalten bleiben müssen – und welche im Zweifel für Wohnungsbau oder Gewerbeflächen geopfert werden könnten“, sagt Sens. Bis zu 2000 Gärten seien nicht sicher.

Hier sind Gärten in Gefahr

Seine Fraktion hat sich die Pläne genauer angesehen: „In Schutow, Reutershagen, Marienehe, Lichtenhagen, in der Garten- und in der Südstadt gibt es laut Konzept überall Kleingarten-Anlagen, die nicht den höchsten Schutz besitzen“, so Sens. Ihn sorgt, dass es für nahezu alle Anlagen schon Begehrlichkeiten gab: In Marienehe denkt die Stadt seit Jahren über eine Erweiterung der Gewerbeflächen nach, in der Südstadt gibt es Pläne für neue Baugebiete – ebenso in Lichtenhagen. „In der Gartenstadt, in der Nähe des CJD-Gymnasiums, dürfte sich mit Bauland richtig Geld machen lassen“, so Sens.

Sieht 2000 Klimagärten in Rostock in Gefahr: Thoralf Sens, SPD-Fraktionschef. © Quelle: Ove Arscholl

„Wir haben zu wenig Flächen in Rostock. Die Stadtplanung arbeitet gerade an einem neuen Flächenutzungsplan. Natürlich müssen wir aufpassen, dass Kleingärten erhalten bleiben.“ Zumal es schon jetzt zu wenige Parzellen und in vielen Vereinen lange Wartelisten gebe: „In Warnemünde zahlen Sie für einen Garten auch schon mal eine fünfstellige Summe als Ablöse.“ Das Kleingarten-Konzept von Fischer-Gäde sei „unehrlich“, so Sens.

Kleingärtner machen Druck auf Verband

Viele Kleingärtner teilen diese Sorge – zum Beispiel Axel Hinz, Vorsitzender der Anlage „Am Moor“ in Warnemünde und seit Jahren so etwas wie der Sprecher der „Opposition“ zur offiziellen Haltung des Verbandes der Kleingartenfreunde. Auch Hinz‘ Anlage hat nur die zweithöchste „Schutzstufe“: „Da macht man sich Gedanken, was die Zukunft bringt. Wenn der Hafen beispielsweise ausgebaut wird – wird es dann Ausgleichsmaßnahmen bei uns geben? Zu unseren Lasten?“ Hinz: „Wenn im Flächennutzungsplan erstmal festgehalten ist, dass eine Fläche perspektivisch bebaut werden kann und soll, ist dagegen kaum noch was zu machen.“

Bereits bei der Verbandsversammlung der Kleingärtner hätte es viele Fragen an Fischer-Gäde und ihre Leute gegeben: „Die Skepsis bei vielen Kleingärtnern ist sehr groß“, so Hinz. Ohne Gegenstimmen sei der Verbandsvorstand beauftragt worden, zumindest ein Problem mit dem Konzept zu lösen - die „Quoten-Regelung“.

Bisher gilt für Rostock: Auf jeweils sieben Geschosswohnungen soll ein Kleingarten kommen. Das Ziel: Möglichst viele Menschen, die kein eigenes Grün oder Grundstück besitzen, sollen sich eine „grüne Oase“ leisten können. Weil Rostock wächst, soll dieser Wert auf „1 / 9“ gesenkt werden. Dagegen rebellieren die Kleingartenvereine nun.

Verband: Brauchen 15 000 Parzellen

Der „geschäftsführende Vorstand“ des Verbandes der Gartenfreunde hingegen verteidigt das Kleingarten-Entwicklungskonzept: „Das Konzept soll die Kleingärtnerei in Rostock für die Zukunft bewahren. Jedem der gärtnern will, soll auch künftig ein Angebot bereitstehen.“

Der Vorstand habe in Gesprächen mit der Verwaltung klar gemacht, dass „die Anzahl von 15 000 Kleingärten“ in Rostock künftig nicht unterschritten werden dürfe. Die Skepsis vieler Kleingärtner und auch der SPD teilt der Vorstand aber offenbar nicht: „Wir können im Moment nicht erkennen, dass Anlagen gefährdet sind und für Wohnungen oder Gewerbe geopfert werden sollen. Jeder Kleingärtner ist in Rostock durch das Bundeskleingartengesetz gleichermaßen geschützt.“ Auch die Quoten-Regelung sei unproblematisch: „Das Verhältnis von Geschosswohnungen zu Kleingärten ist ein Ergebnis einer Rechenoperation und sollte nicht als starrer Wert in den Blick genommen werden.“