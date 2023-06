﻿Klassik-Nacht in Rostock: „Zoo-Orchester“ verzaubert 3000 Gäste

Rostock. Man nehme: ein erwartungsfrohes Publikum. Strahlend blauen Himmel. Einen ganz besonderen Open-Air-Konzertsaal. Klassiker von (zumeist) französischen Weltklasse-Komponisten. Die Norddeutsche Philharmonie als „Zoo-Orchester“. Die Star-Cellistin Raphaela Gromes und die Sopranistin Lena Langenbacher als Solistinnen. Und einen glänzend aufgelegten Marcus Bosch als Chefdirigenten.

Mit solch exquisiten Zutaten konnte die 24. Auflage der Klassik-Nacht am Freitagabend im Rostocker Zoo nichts anderes werden als ein großer Erfolg. „Ein wundervoller Abend“, „Wirklich beeindruckend“ und „Im nächsten Jahr wieder“, so die Urteile einiger Besucher zweieinhalb ereignisreiche Stunden später.

Zoochefin Antje Angeli begrüßt die Gäste bei der 24. Klassik-Nacht im Zoo. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Eröffnung der Rostocker Klassik-Nacht begeistert Gäste

Denn schon die Eröffnung mit der Ouvertüre zu Jacques Offenbachs Operette „Orpheus in der Unterwelt“ begeistert die Gäste. Bereits beim zweiten Stück, einer Ballettmusik aus Charles Gounods Oper „Faust“, tanzt das erste Paar am Rande der Festwiese. Und als dann Lena Langenbacher, seit Mai 2021 festes Ensemblemitglied am Volkstheater Rostock, die Arie der Musetta „Quando m’en vo“ aus Giacomo Puccinis (in Paris spielender) Oper „La Boheme“ singt, erschreckt der stürmische Applaus sogar die Raben in den uralten Bäumen ringsum.

Viele Zuschauer bei der 24. Klassik-Nacht im Zoo: Sie zeigten sich schnell begeistert vom Programm. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Dirigent Marcus Bosch drängt auf Theater-Neubau

Dirigent Marcus Bosch, gerade mit seinem Orchester aus Wien zurück, nutzt die Chance, vor großem Publikum eindringlich für den lang erwarteten Theater-Neubau zu werben. Und – bis dahin – natürlich auch dafür, die Norddeutsche Philharmonie im Rostocker Volkstheater zu besuchen. „Da gibt es zwar keinen blauen Himmel, aber es ist wärmer“, scherzt er.

Auf jeden Fall könne man im Volkstheater in ein paar Wochen eine der wohl populärsten Opern überhaupt erleben: Georges Bizets „Carmen“, die am 20. September in Rostock Premiere feiern wird. Für die 3000 Gäste im Zoo gibt es schon mal einen Vorgeschmack – eine Uraufführung der „Carmen“-Fantasie für Violoncello und Orchester. Und zugleich ein Paradestück für die wohl beste deutsche Cellistin der Gegenwart, die weltweit gefeierte Raphaela Gromes. Stehende Ovationen.

In die Welthauptstadt der Liebenden führt dann auch das „offiziell“ letzte Stück des Abends, Maurice Ravels „Boléro“. Ein „Top-Ten-Hit der Klassik“, so Dirigent Bosch. Der samt seiner Philharmonie nach drei Zugaben vom zum Teil fröstelnden, aber durchweg zufriedenen Publikum euphorisch gefeiert wird. Und zwar zu Recht.

