﻿Drittes OZ-Forum zur OB-Wahl in Rostock: Kandidaten sprechen über Theater, Flüchtlinge, Sicherheit

Beim dritten Wahlforum von OZ und Volkstheater trafen mit Michael Ebert und Jens Kaufmann zwei ausdrucksstarke Kandidaten aufeinander, dazu Matthias Bräuer, Nils Burmeister und Alina Kreis. Letztere wünscht sich sogar einen Gegner als Berater im Rathaus und will ein Großprojekt streichen.

Rostock. Rostocks Oberbürgermeisterwahl rückt näher: Die Themen für das dritte Forum von OZ und Volkstheater zur kommenden OB-Wahl in Rostock haben die beiden Moderatoren – Claudia Labude-Gericke, stellvertretende Rostock-Chefin der OZ, und Nenad Šmigoc, Leiter des künstlerischen Betriebsbüros am Volkstheater – zunächst aus dem gut vorbereiteten Hut gezaubert. Mehr als 130 Zuschauer waren in den Saal der OSTSEE-ZEITUNG gekommen, um zu hören, wie die fünf Kandidaten dieser Runde sie für ein Kreuz auf dem Wahlzettel gewinnen wollen.

Wie die Kandidaten künftig mit der Verwaltung zusammenarbeiten wollen, wollte unter anderem Thomas Born wissen. „Ich stehe für Bürgerinnen und Bürger ein und ich laufe ihnen nicht davon“, sagte zuerst Kandidat Matthias Bräuer auf die Frage – auch etwas augenzwinkernd. Denn Bräuer ist auf einen Rollstuhl angewiesen, zudem der einzige Kandidat, der schon zum zweiten Mal bei einer OB-Wahl in Rostock antritt.