Wie sieht Diskriminierung heute aus und wie kann man ihr begegnen? Um diese Frage geht es bei der Talkrunde des Vereins Diên Hông am Mittwoch im Rostocker Rathaus. Wer bei der Podiumsdiskussion dabei ist und was der Chor für Vielfalt im Vorfeld der Veranstaltung plant.

Der Chor für Vielfalt startet am Mittwoch eine Mitmachaktion am Neuen Markt.

Rostock. Der Verein Diên Hông lädt am Mittwoch von 19.30 bis 21 Uhr zu einer Talkrunde zum Thema Rassismus in das Foyer des Rostocker Rathauses ein. Anlässlich des 30. Jahrestages des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen geht es dabei um die Frage, in welcher Form Diskriminierung und Rassismus heute erlebt werden und wie ihnen zu begegnen ist.

Zu Gast sind unter anderem die Integrationsbeauftragte des Landes Jana Michael, der Leiter der Polizeiinspektion Rostock Achim Segebarth, Journalistin Nhi Le sowie Duc Duong, der 1991 als Sohn vietnamesischer Vertragsarbeiter in Rostock geboren wurde und heute in der Hansestadt lebt und arbeitet. Die Initiative Postmigrantisches Radio moderiert die Talkrunde.

Chor für Vielfalt singt am Neuen Markt in Rostock

Vor der Veranstaltung im Rathaus lädt außerdem der Chor für Vielfalt des Vereins Diên Hông um 18.30 Uhr auf dem Neuen Markt zum Mitmachen ein. Mit seinem musikalischen Programm tritt der Chor für Verständigung und gegen Diskriminierung ein.

Der Verein Diên Hông wurde 1992, wenige Wochen nach dem rassistischen Pogrom von Rostock-Lichtenhagen, gegründet. Er engagiert sich seit 30 Jahren für Verständigung und ein besseres Zusammenleben in und um Rostock.

Von OZ