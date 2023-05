Kunstauktion

Jan-Peter Schröder, Chef vom Dienst bei der OZ, und Thomas Häntzschel, Vorsitzender des Kunstvereins zu Rostock, in der Ausstellung der Werke in der HMT

Die 30. OZ-Kunstbörse geht am Sonnabend in der Hochschule für Musik und Theater über die Bühne. Werke von sieben Künstlern werden versteigert. Besonderes Highlight in diesem Jahr: Zusätzlich werden Arbeiten von 30 Künstlern aus 30 Jahren Kunstbörse angeboten.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket