Immer freitags bis Sonntag frei, mehr Geld als in MV branchenüblich – das und mehr bietet ein Chef, der in Rostock fünf Physiotherapie-Praxen betreibt und eine sechste eröffnen möchte. Von den Vorteilen profitieren nicht nur Neueinsteiger, sondern auch alle, die schon im Unternehmen sind.

Rund 50 Mitarbeiter beschäftigt Sven Stoll (r.) in seinen fünf Praxen in Rostock. Einer davon ist Alexander Baer.

Rostock. Alexander Baer hat einen Job, um den ihn viele in seiner Branche beneiden dürften: Der 35-Jährige arbeitet als Physiotherapeut zu ungewöhnlich guten Konditionen.

Alexander Baer ist bei Sven Stoll angestellt, der in Rostock fünf Physiotherapie-Praxen betreibt. Weil dem Unternehmer die Kundschaft quasi die Bude einrennt, Fachkräfte aber extrem rar sind, lockt Stoll mit Geld und guter Work-Life-Balance.

3000 Euro Basisgehalt, dazu die Möglichkeit einer 4-Tage-Woche und mehr Zeit für Patienten: Damit will der Rostocker nicht nur neue Mitarbeiter gewinnen, auch sein Stammpersonal profitiert.

Bedarf groß, Fachkräfte rar

Solche Benefits bietet Sven Stoll nicht grundlos an: Die Zahl der Menschen, die Physiotherapie oder Rehasport brauchen oder Yoga- und Zumba-Kurse besuchen wollen, steige – ganz im Gegensatz zur Zahl der dafür nötigen Fachkräften. „Der Bedarf an Physiotherapie ist groß, gut ausgebildete Leute aber kaum noch zu finden.“

Das hat seinen Grund: Physiotherapeut und -therapeutin zählt zu den Berufsgruppen in Deutschland, in denen der Fachkräftemangel zwar sehr groß ist, das durchschnittliche Einkommen aber deutlich unter dem Mittellohn aller Fachkräfte liegt. Wenig Geld für anspruchsvolle, oft anstrengende Arbeit – das macht den Beruf für viele unattraktiv.

Seit vier Jahren arbeitet Alexander Baer für das Unternehmen Physiotherapie Stoll in Rostock. In der Praxis in Brinckmansdorf macht er Patienten wie Wolfgang Schumacher fit. © Quelle: Antje Bernstein

500 Euro über Branchendurchschnitt

Durchschnittlich rund 2500 Euro brutto pro Monat verdienen Physiotherapeuten in Mecklenburg-Vorpommern. Das geht aus einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor. Sven Stoll zahlt seinen Leuten nun 500 Euro mehr. Mindestens, denn künftig gibt es Prämien. Die Lohnerhöhung stocke er weiter auf, „mit 100 Euro für jede Weiterbildung“. Pro Betriebsjahr werde er zudem noch eine gewisse Summe drauflegen. „Eine meiner Mitarbeiterinnen beispielsweise ist schon seit zehn Jahren dabei, hat viele Weiterbildungen gemacht. Sie ist jetzt bei 3800 Euro Gehalt“, rechnet er vor.

Von solchen Verdienstmöglichkeiten habe er zu Beginn seiner Selbstständigkeit nur träumen können, sagt Sven Stoll. „Damals gab’s 800 Euro ausgezahlt“. Das war 2012. Damals eröffnete der Physiotherapeut, der bis dato exklusiv die Spieler des FC Hansa Rostock behandelte, seine erste Praxis in Evershagen mit drei Angestellten. Mindestlohn, bessere Vergütung der Heilmittel durch die Krankenkassen – seither hat sich viel verändert.

Mehr Zeit für Behandlung

Auch bei den Arbeitsbedingungen geht Sven Stoll andere Wege als viele seiner Mitbewerber. In anderen Praxen sei es üblich, dass Patienten im 20-Minuten-Takt behandelt werden. Er räume seinen Leuten 10 Minuten mehr Zeit pro Termin ein. Das erspare den Therapeuten Stress und sei auch für die Kundschaft angenehmer. „Wir wollen Qualität bieten und den Mitarbeitern soll die Arbeit Spaß machen“, sagt Stoll. Der Chef zahlt dafür drauf. „Wenn statt drei zwei Patienten behandelt werden, verzichte ich jedes Mal auf ein Drittel des Umsatzes.“

Neue Praxis im Einkaufszentrum

Rund 50 Leute zählt Stolls Team heute. Diese arbeiten in den fünf Praxen in Dierkow, Evershagen, Brinckmansdorf, Roggentin und dem Hansaviertel. In drei davon bietet Stoll die sogenannte FPZ-Therapie zur Behandlung von Schmerzen in der Rücken- und Nackenmuskulatur an.

Und der nächste Standort ist bereits in Planung: In einem ehemaligen Restaurant im alten Einkaufszentrum (Real) in Neu Hinrichsdorf will Sven Stoll auf gut 1000 Quadratmetern eine neue Praxis eröffnen. Die soll unter anderem mit einer Kältekammer ausgestattet werden und onkologische Trainingstherapie für Krebspatienten ermöglich. Außerdem will Stoll dort ein Schulungszentrum aufbauen. In diesem möchte dann auch Alexander Baer künftige Kollegen unterrichten.

Noch aber macht er seine Patienten in der Brinckmansdorfer Praxis fit. Dass er Spaß am Job hat, ist ihm anzusehen. Begeistert erzählt Baer, wie sehr er es mag, mit Menschen zu arbeiten. „Acht Stunden am Tag im Büro zu sitzen, ist nicht mein Ding.“ Lieber powere er sich mit seinen Patienten aus, zum Beispiel beim Gerätetraining oder bei der Wassergymnastik im Schwimmbecken. „Ich geb’ gern Gas und geb’ den Entertainer“, sagt er und lacht. Klar, das koste auch Kraft, sei aber längst nicht so körperlich anstrengend, als wenn er von früh bis spät an der Behandlungsbank stehen müsste.

Training nach Feierabend

Einseitige Belastungen möchte Sven Stoll seinen Mitarbeitern ersparen, ihnen stattdessen die Möglichkeit geben, den Alltag abwechslungsreich zu gestalten, sagt er. Mit betrieblichem Gesundheitsmanagment (BGM) hat Stoll ein weiteres Tätigkeitsfeld für sein Unternehmen erschlossen. Sein Team hilft in Rostocker Firmen, gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen zu schaffen. Die sollen auch Stolls eigene Leute haben. Jeder darf außerhalb der Dienstzeit an den firmeneigenen Fitnessgeräten trainieren.