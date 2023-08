Gegen Notunterkunft

Gegen die „menschenunwürdige Unterbringung“ Geflüchteter in der Notunterkunft in Rostock-Schmarl demonstrieren Anhänger des Bündnisses „Rostock hilft“ am Dienstag, 22. August, vor dem Rathaus.

