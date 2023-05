31. Rostocker Citylauf: Das erwartet OZ-Leserinnen und Leser am Sonntag

Rostock. Am Sonntag, 21. Mai, ist es wieder so weit: Der Rostocker Citylauf steht an und zieht Hunderte Läuferinnen und Läufer auf die Straßen. Bis Freitag haben sich 2147 Teilnehmer aus zwölf Ländern und allen Teilen Deutschlands angemeldet, die sich von 10 bis 16 Uhr ihren Weg durch die Innenstadt bahnen.

Allerdings: Erwartet werden rund 3000 Beteiligte, etwa 80 Prozent aus der Region, und zahlreiche Zuschauer. Für alle, die nicht dabei sein können, ist das Team der OSTSEE-ZEITUNG vor Ort – und berichtet ab etwa 9 Uhr im Liveticker.

Rostocker Citylauf 2023 mit fünf Wettbewerben

Im Detail haben die Hansestädter bei der 31. Auflage des Events die Chance auf fünf Wettbewerbe: einen Halbmarathon über 21,1 Kilometer, der um 10 Uhr auf dem Neuen Markt beginnt, einen Fun-Run über zehn Kilometer mit Start am Kanonsberg/Lange Straße, einen Kinder- und Familienlauf über drei Kilometer ab Neuem Markt, einen Rostocklauf über sechs Kilometer ab Neuem Markt und einen Staffellauf über fünfmal drei Kilometer, der ebenfalls auf dem Platz vor dem Rathaus beginnt.

Wie viel die Teilnahme kostet, hängt von der Strecke der Wahl ab, am günstigsten ist der Kinder- und Familienlauf mit 10 Euro Startgebühr.

OZ begleitet Citylauf mit Bildergalerien und Videos

Wer das Ziel erreicht, bekommt eine Teilnehmerplakette, auf Wunsch mit gravierter Zeit. Und egal, welcher Herausforderung sich die Beteiligten stellen: An den Reportern und Fotografen kommen sie so schnell nicht vorbei. Die Impressionen vom Citylauf landen schnellstmöglich in der Bildergalerie im Web. Sie wird fortlaufend aktualisiert. Darüber hinaus zeigt die OSTSEE-ZEITUNG das bunte Treiben am Sonntag im Video.

Sperrungen in der Rostocker Innenstadt am Sonntag

Anwohner und Autofahrer müssen sich während des Events auf Sperrungen einstellen. Das gilt etwa für die Steinstraße zwischen dem Neuen Markt und der Steintorkreuzung und die August-Bebel-Straße in Richtung Vögenteich. In der Langen Straße ist die Südseite ebenfalls dicht. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert, die Polizei reguliert zudem den Verkehr. Des Weiteren ist die Nutzung von Parkhäusern im Bereich der Laufstrecke nur eingeschränkt möglich. Busse und Bahnen fahren regulär.

Das ist der Streckenverlauf des 31. Rostocker Citylaufs. © Quelle: Rostocker Citylauf e.V.

Während des Citylaufs startet der Fackellauf

Wie das Event aus sportlicher Sicht verlaufen ist und was am Rande der Laufstrecke für Aufsehen gesorgt hat, zeigen die Reportagen im Nachgang – noch am gleichen Tag auf der Webseite der OZ und am Montag in der Printausgabe. Es wird wohl einiges los sein: So startet während des Citylaufs der Fackellauf. Er gilt als Auftakt für die Special Olympics World Games in Berlin, für die Rostock in diesem Jahr Host Town ist.

